¡Ö£µÇ¯¸å¤Î¼çË¤¡×¤â¥¢¥Ã¥µ¥ê³Í¤ì¤¿¡ª¡¡À¾ÉðÆÈ¼«¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÀïÎ¬¤Ë½½Ê¬¤¹¤®¤ë´¶¿¨
¡¡À¾Éð¤¬ÆÈ¼«ÀïÎ¬¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°·î£²£¶Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç£±°Ì¡¦ÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡á¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¡¢£³°Ì¡¦»³Â¼¿ò²ÅÆâÌî¼ê¡Ê£±£¸¡áÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á»ÙÇÛ²¼¤Ç£µ¿Í¡¢°éÀ®¤Ç£²¿Í¤Î·×£·¿Í¤ÎÌî¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢£±°Ì¤ÇÆþ»¥¤·¤¿ÁáÂç¡¦ÁáÀî¤ò¥¯¥¸¤Ç³°¤·¤¿¤³¤È¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨ºÇ²¼°Ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿Åê¼ê¤¬£²°Ì¤Îº´¡¹ÌÚ·ò¡Ê£²£´¡á£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡Ë¤È£µ°Ì¤ÎÂç¶ÊÏ£¡Ê£²£²¡áÊ¡²¬Âç¡Ë¤Î£²¿Í¡Ê°éÀ®ÏÈ¤Ç¤Ï£³¿Í»ØÌ¾¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸®ÊÂ¤ßÄã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÉôÅª¤Ë¤ÏËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥É¥é¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¬ºêÅ¯ÌéÊÔÀ®¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö£±°Ì¤ÎÁáÀî·¯¤Ï³°¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡ÊÌî¼ê¤Ï¡Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿£±£°¿Í¤°¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤òËÜÅö¤ËÁÀ¤¤ÄÌ¤ê³Í¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÇÍ½ÄêÄÌ¤ê¡£º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌî¼êÃæ¿´¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡ÊÅÏÉô¤Î³°¤ì£±°Ì»ØÌ¾¤â¡ËÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡£¿Í¿ô¤¬Â¤ê¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»î¹ç¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ã¤¤Ìî¼ê¤ò¡Ê±óÀ¬»î¹ç¤Ë¹Ô¤«¤»¤º¡Ë»ÄÎ±¤µ¤»¤ÆÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿Í¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¦¤Á¤ÎÂç³ØÀ¸£´¿Í¡¢¹â¹»À¸£³¿Í¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿£·¿Í¤ÎÌî¼ê»ØÌ¾¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±°Ì¤ÎÅÏÉô¤Ï£±£·£¶¥»¥ó¥Á¡¢£±£±£²¥¥í¤ÎÉ÷ËÆ¤«¤é¤âÍèµ¨¡¢£³£¸ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëµåÃÄ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÃæÂ¼¤Î¸å³ø¥µ¡¼¥É¤È¤·¤Æ»³Àî¤È¤Î¼¡À¤Âå¥Ä¥¤¥óµðË¤¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µåÃÄÆâ¤Ç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬£³Ç¯¸å¡¢£µÇ¯¸å¤Î¼ç¼´¡¢»³Â¼¤Î£³°Ì»ØÌ¾À®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä¬ºê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖËÜÍè¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð£±°Ì¤Ç¤Ê¤¤¤È³Í¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¡£¡ÊÂåÂØ³«ºÅ¤Î¡Ë¸òÎ®Àï¤Ç¤â¡Ê£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¡ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Æ¥¦¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë°é¤Æ¤Ð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èà¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤ª¤«¤²á¤ÇÅÏÉô¤È¤Î¥À¥Ö¥ë»ØÌ¾¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¹¬±¿¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ï¡Öµð¿Í¥ë¡¼¥È¡×¤Ç¤â¤¢¤ëÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤«¤é¤Î»ØÌ¾³ÍÆÀ¤âÀ¾Éð¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¡Ö¤â¤·¡¢µð¿Í¤ÎÁ°¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¡ÊÄ¹Ã«Àî¹ñÍø»á¡Ë¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤Èµð¿Í¤ÎÊÔÀ®ÌÌ¤ÎÊÑ²½¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ±¦¤ÎÂçÂ´Ä¹µ÷Î¥Ë¤¡¦ÅÏÉô¤Èº¸¤ÎÄ¶¹â¹»µé¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦»³Â¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¡¢¿¹¡¢»³Àî¤Î¥À¥Ö¥ë£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö£²£°£±£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¡×¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤ë¤«¡£¿ôÇ¯¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£