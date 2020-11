空き巣や 窃盗 事件は、犯人逮捕まで時間を要することが少なくないが、海外には、驚くような証拠を現場に残したために、即座に逮捕された人がいる。アメリカ・テネシー州警察は、現場に落ちていた「指」を証拠に、窃盗などの疑いで男を逮捕したと海外ニュースサイト『SUN』『WVLT』などが10月24日までに報じた。 >>逃亡30年、指名手配犯の生活に疲れた男性が警察に自首するも驚愕の事実発覚 泣き崩れる姿に同情の声<< ​​​記事によると、10月22日午前9時頃、とある住宅から、ログスプリッター(薪割り機)が盗まれたと警察に緊急連絡が入ったという。警察が被害者の住宅に駆け付けると、工具や農具などが散乱していた。捜査中、工具近くに犯人のものとみられる切断された「指」と携帯電話が落ちていたという。なお、落ちていた指がどの指かは不明だ。警察は、ただちに周辺の病院に「指のない患者」が来院したか照会。すると、同日午前4時頃、地元病院の救急外来に、「指のない男」が来院、そのまま大学病院に搬送されたことが判明した。警察は、「指」を持って大学病院へ。この指は、同病院にいた50歳の男の傷口と一致。すぐに接合手術が行われ、無事成功したようだ。男は翌日退院となり、住居侵入、窃盗などの容疑で逮捕されたという。なお、男が指を切断した経緯や、認否は報道されていない。このニュースが世界に広がると、ネット上では、「指くらい拾って逃げろよ」「残したのは、指紋じゃなくて『指』。捕まえてほしかったとしか思えない」「不器用な泥棒。指切断って、かなり痛そう」「薪割り機を盗んで何に使うんだろう?」「被害者も気分悪いな。自分の薪割り機で指切断されたら」「指を届けてあげるなんて、警察優しい」「優しいのは犯人。指を差し出して捜査協力を惜しまないし」などさまざまな声が上がった。海外には、驚くような証拠を残して、逮捕された人が他にもいる。アメリカ・カリフォルニア州警察が、現場に残された精液を手掛かりに、女性の下着などを盗んだ疑いで男を逮捕したと海外ニュースサイト『New York Post』『Los Angeles Times』などが2018年10月17日までに報じている。記事によると、2018年10月4日夕方、女子大学生4人が暮らす住宅に空き巣が入ったと警察に緊急連絡が入ったという。警察が駆け付けると、室内は荒らされ、主に下着類が盗まれていた。ほかにも、ノートパソコンが使われており、被害者女性の写真や、ポルノサイトを閲覧した形跡があったそうだ。しかも、パソコンには、犯人の「精液」とみられる物質が付着していたという。警察は物質を採取。DNA鑑定を実施し、警察の犯罪者データベースと照合したところ、当時19歳の男と一致したそうだ。警察は男の自宅を訪ね、家宅捜査を実施。被害者女性の盗まれた下着が見つかったそうだ。男はその場で逮捕され、窃盗、器物損壊などの罪で起訴されたという。男は数日後、保釈金を支払って釈放されたそうだ。男には前科があり、有罪となれば、最大で6年8カ月の刑務所行きが命じられる可能性があるという。なお、現時点で判決が出たとの報道はない。世界には、簡単に「本人」と特定できる証拠を残してしまう泥棒もいるようだ。記事内の引用についてFINGERED FOR THE CRIME‘Thief’ busted after cops find ‘his severed finger’ at the scene of robbery(Sun)よりhttps://www.the-sun.com/news/1683500/thief-busted-cops-find-severed-finger-scene-robbery/Man gets finger reattached after leaving it behind at Anderson Co. crime scene(XVLT)よりhttps://www.wvlt.tv/2020/10/22/detached-finger-at-anderson-co-crime-scene-leads-deputies-to-suspect/Underwear thief nabbed after leaving DNA on victim’s laptop while watching porn: cops(New York Post)よりhttps://nypost.com/2018/10/17/underwear-thief-nabbed-after-leaving-dna-on-victims-laptop-while-watching-porn-cops/Orange resident charged in lewd burglary case(Los Angeles Times)よりhttps://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-lewd-burglary-20181015-story.html