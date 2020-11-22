〔地震〕茨城県東海村で震度5弱、津波の心配なし(11/22)
気象庁によると、22日19:06頃、茨城県沖を震源とするM5.8の地震があり、茨城県東海村で震度5弱の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：11月22日19:06頃
・震源地 ：茨城県沖(北緯36.6度、東経141.1度)
・震源の深さ：約40km
・地震の規模：M5.8(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・茨城県 ：東海村東海＊
【震度4】
・茨城県 ：水戸市金町、水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、水戸市栗崎町＊、日立市助川小学校＊、日立市十王町友部＊、土浦市常名、常陸太田市町田町＊、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、高萩市安良川＊、高萩市本町＊、北茨城市磯原町＊、北茨城市中郷町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、ひたちなか市南神敷台＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、鉾田市汲上＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、茨城町小堤＊、城里町石塚＊、城里町阿波山＊、城里町小勝＊、大子町池田＊
・福島県 ：福島市五老内町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、いわき市小名浜、いわき市錦町＊、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、天栄村下松本＊、泉崎村泉崎＊、棚倉町棚倉中居野、玉川村小高＊、浅川町浅川＊
・栃木県 ：益子町益子、高根沢町石末＊
【震度3】
・茨城県 ：日立市役所＊、土浦市田中＊、土浦市藤沢＊、茨城古河市下大野＊、茨城古河市仁連＊、石岡市柿岡、石岡市若宮＊、石岡市八郷＊、石岡市石岡＊、結城市中央町＊、龍ケ崎市役所＊、下妻市本城町＊、下妻市鬼怒＊、常総市新石下＊、常総市水海道諏訪町＊、常陸太田市町屋町、常陸太田市大中町＊、取手市寺田＊、取手市井野＊、取手市藤代＊、牛久市中央＊、つくば市天王台＊、つくば市研究学園＊、つくば市小茎＊、ひたちなか市山ノ上町、ひたちなか市東石川＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、潮来市堀之内、潮来市辻＊、守谷市大柏＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市高部＊、筑西市舟生、筑西市下中山＊、筑西市門井＊、筑西市海老ヶ島＊、坂東市岩井、坂東市馬立＊、坂東市役所＊、稲敷市江戸崎甲＊、稲敷市役所＊、稲敷市伊佐津＊、稲敷市結佐＊、稲敷市須賀津＊、かすみがうら市上土田＊、かすみがうら市大和田＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、行方市山田＊、行方市玉造＊、行方市麻生＊、鉾田市鉾田、鉾田市造谷＊、つくばみらい市加藤＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市上玉里＊、大洗町磯浜町＊、美浦村受領＊、阿見町中央＊、河内町源清田＊、八千代町菅谷＊、五霞町小福田＊、境町旭町＊
・福島県 ：福島市松木町、福島市桜木町＊、会津若松市東栄町＊、いわき市三和町、いわき市平四ツ波＊、いわき市平梅本＊、白河市郭内、白河市大信＊、白河市八幡小路＊、須賀川市長沼支所＊、喜多方市塩川町＊、相馬市中村＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、二本松市針道＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、本宮市本宮＊、本宮市白岩＊、桑折町東大隅＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、大玉村南小屋、大玉村玉井＊、鏡石町不時沼＊、猪苗代町城南、猪苗代町千代田＊、会津坂下町市中三番甲＊、湯川村清水田＊、会津美里町新鶴庁舎＊、西郷村熊倉＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、棚倉町棚倉舘ヶ丘＊、矢祭町戸塚＊、矢祭町東舘＊、塙町塙＊、石川町長久保＊、平田村永田＊、古殿町松川横川、古殿町松川新桑原＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、福島広野町下北迫苗代替＊、楢葉町北田＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、川内村上川内早渡＊、大熊町野上＊、大熊町大川原＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：11月22日19:06頃
・震源地 ：茨城県沖(北緯36.6度、東経141.1度)
・震源の深さ：約40km
・地震の規模：M5.8(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・茨城県 ：東海村東海＊
【震度4】
・茨城県 ：水戸市金町、水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、水戸市栗崎町＊、日立市助川小学校＊、日立市十王町友部＊、土浦市常名、常陸太田市町田町＊、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、高萩市安良川＊、高萩市本町＊、北茨城市磯原町＊、北茨城市中郷町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、ひたちなか市南神敷台＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、鉾田市汲上＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、茨城町小堤＊、城里町石塚＊、城里町阿波山＊、城里町小勝＊、大子町池田＊
・福島県 ：福島市五老内町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、いわき市小名浜、いわき市錦町＊、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、天栄村下松本＊、泉崎村泉崎＊、棚倉町棚倉中居野、玉川村小高＊、浅川町浅川＊
・栃木県 ：益子町益子、高根沢町石末＊
【震度3】
・茨城県 ：日立市役所＊、土浦市田中＊、土浦市藤沢＊、茨城古河市下大野＊、茨城古河市仁連＊、石岡市柿岡、石岡市若宮＊、石岡市八郷＊、石岡市石岡＊、結城市中央町＊、龍ケ崎市役所＊、下妻市本城町＊、下妻市鬼怒＊、常総市新石下＊、常総市水海道諏訪町＊、常陸太田市町屋町、常陸太田市大中町＊、取手市寺田＊、取手市井野＊、取手市藤代＊、牛久市中央＊、つくば市天王台＊、つくば市研究学園＊、つくば市小茎＊、ひたちなか市山ノ上町、ひたちなか市東石川＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、潮来市堀之内、潮来市辻＊、守谷市大柏＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市高部＊、筑西市舟生、筑西市下中山＊、筑西市門井＊、筑西市海老ヶ島＊、坂東市岩井、坂東市馬立＊、坂東市役所＊、稲敷市江戸崎甲＊、稲敷市役所＊、稲敷市伊佐津＊、稲敷市結佐＊、稲敷市須賀津＊、かすみがうら市上土田＊、かすみがうら市大和田＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、行方市山田＊、行方市玉造＊、行方市麻生＊、鉾田市鉾田、鉾田市造谷＊、つくばみらい市加藤＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市上玉里＊、大洗町磯浜町＊、美浦村受領＊、阿見町中央＊、河内町源清田＊、八千代町菅谷＊、五霞町小福田＊、境町旭町＊
・福島県 ：福島市松木町、福島市桜木町＊、会津若松市東栄町＊、いわき市三和町、いわき市平四ツ波＊、いわき市平梅本＊、白河市郭内、白河市大信＊、白河市八幡小路＊、須賀川市長沼支所＊、喜多方市塩川町＊、相馬市中村＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、二本松市針道＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、本宮市本宮＊、本宮市白岩＊、桑折町東大隅＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、大玉村南小屋、大玉村玉井＊、鏡石町不時沼＊、猪苗代町城南、猪苗代町千代田＊、会津坂下町市中三番甲＊、湯川村清水田＊、会津美里町新鶴庁舎＊、西郷村熊倉＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、棚倉町棚倉舘ヶ丘＊、矢祭町戸塚＊、矢祭町東舘＊、塙町塙＊、石川町長久保＊、平田村永田＊、古殿町松川横川、古殿町松川新桑原＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、福島広野町下北迫苗代替＊、楢葉町北田＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、川内村上川内早渡＊、大熊町野上＊、大熊町大川原＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊