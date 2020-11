映画『モンスターハンター』の中国版の新予告編が公開され、下敷きとなったビデオゲームっぽいとファンから好評を得ている。

中国では12月4日に公開される予定で、この地域のためにリリースされたアクション満載の新予告編では、モンスターやパワフルな武器、そして、ポール・W・S・アンダーソン監督による幻想的な世界の詳細を目にでき、その映像ではネルスキュラとディアブロス、リオレウス、アプケロスの姿を垣間見ることができる。

おそらくファンにとってさらに興味深いのは、『モンスターハンター:ワールド』に登場する料理長バージョンのようなアイルーが姿を見せているところだろう。

「モンスター・ハンター」シリーズのファンが、この予告編について「カプコンの同名ベストセラー・ゲームシリーズのスタイルに近く見える」と、SNSでビジュアルとトーンを称賛。一部のユーザーは、米軍のキャラクターにフォーカスしすぎていると批判された、アメリカ版の予告編と中国版を比較している。

WHY DOES THE CHINESE TRAILER FOR THE MONSTER HUNTER MOVIE LOOK A BILLION TIMES BETTER THAN THE US ONE? Seriously, can whoever okayed that trailer and use that one instead. - Arc (@ArcticDragoon) November 19, 2020

Wow the Chinese trailer for the Monster Hunter Movie actually look like Monster Hunter and not some Godzilla wannabe. - Maxa' (@Maxa_postrophe) November 18, 2020

It looks better than the first trailers at least. Appart from the few seconds of military shit in the beginning the rest was not that bad and looked like a monster hunter movie - Don Momo (@AmauryGatelier) November 19, 2020

その米版予告編は以下でチェックしてみてほしい。

予告編のモンスターには、ファンのお気に入りとなっている定番キャラクターや不気味なクリーチャー、そして最後にサプライズとして登場する料理長のアイルーが新たに加わっている。予告編を最後まで見たSNSのユーザーは、猫のような同志の実写版について、オリジナルのソースを忠実に実写化しているとコメントしている。

Live action Palico from the new Monster Hunter Trailer pic.twitter.com/LliUJGoV9b - Cart Games (@CartridgeGames) November 19, 2020

Alright Ron Perlman as the Admiral and the Meowster Chef pretty much sold the #MonsterHunter movie for me pic.twitter.com/NQDJ9DNuU5 - Al Yang (@QQBert) November 19, 2020

Saw some frames of the monster hunter movie trailer and uh the chef's looking kinda good huh - HYDR8 | Luma (@LumaRivals) November 18, 2020

映画版ではミラ・ジョヴォヴィッチがトニー・ジャー、ディエゴ・ボネータ、ロン・パールマン、T・I・ハリスと共演し、日本では2021年3月26日に公開予定。