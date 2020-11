Go To Eatで無断キャンセル減少?

TableCheckは、全国の20〜60代の男女1113人(男性は556人、女性は557人)を対象に実施した「飲食店の無断キャンセルに関する消費者意識調査」の結果を11月19日に発表した。調査は、11月6〜9日の期間に行われている。



調査結果によれば、無断キャンセル理由の1位は「場所確保のためのとりあえず予約」だった。



これまでの調査では6位以下だった「体調不良」が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって2位に急浮上している。



Go To Eatキャンペーンにおいて、オンライン予約サイトを利用したユーザーの無断キャンセル状況を調査したところ、Go To Eat利用者の方が無断キャンセルが少ないことが分かった。



これまでの調査によれば、無断キャンセルをしたことがある人は10%前後だったが、Go To Eatキャンペーンを利用してオンライン予約サイトから予約したユーザーの無断キャンセル率は3.3%にとどまっている。



無断キャンセル時に使用していた予約手段は「グルメサイト」が1位で、「電話予約」がそれに続いた。また、キャンセルしやすいと感じる予約手段を尋ねた質問でも、同様にグルメサイトが1位、電話予約が2位となっている。



効果的だと思う無断キャンセル対策としては、「予約時のクレジットカード情報の入力」という回答が最も多く、「来店日前の電話による予約確認」が続いた。



キャンセル料請求の妥当性を尋ねた質問では、7割前後の人がキャンセル料の支払いを妥当だと回答している。



グルメサイトを利用する理由は、「便利・簡単」が最多で、「ポイントが貯まる」がそれに続いた。一方で、「確実」という理由は他の手段と比較して圧倒的に少ない。