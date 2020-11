『シカゴ・ファイア』クリエイターが手掛ける犯罪捜査ドラマ『FBI：特別捜査班』DVDリリース

『LAW & ORDER』や『シカゴ』シリーズといった人気フランチャイズ作品を生み出してきた、ヒットメーカーのディック・ウルフが手掛ける犯罪捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』が、DVDリリースとなる。

『FBI:特別捜査班』は巨大都市ニューヨークを舞台に、FBI(連邦捜査局)の精鋭たちがテロ、スパイ、誘拐など州を跨ぐさまざまな凶悪犯罪に立ち向かう1話完結型の犯罪捜査ドラマ。2018年に米CBSで放送開始し、2018年〜2019年シーズンの新作ドラマとして全米視聴者数ナンバー1を記録。2019年9月放送開始のシーズン2も絶好調。すでにスピンオフドラマ『FBI: Most Wanted(原題)』も製作されている話題作。

世界一の金融街の裏で人種のるつぼを抱え、日々犯罪が多発する巨大都市ニューヨーク。この街を守るFBI(連邦捜査局)NY支局の先鋭チームに属し、常に身を危険にさらし現場で戦うマギーとジダン。ある日、爆発事件が発生し、現場に向かった二人だが、第2の爆発に巻き込まれてしまう...。一刻を争うテロや誘拐、連続狙撃事件など市警では扱いきれない重大事件を解決するべく、凶悪犯と日夜死闘を繰り広げる。

優秀でタフだがつらい過去を背負うマギー役は『ルーキーブルー 〜新米警官 奮闘記〜』のカナダ人女優ミッシー・ペリグリム、元軍人のアラブ系アメリカ人のジダン役には『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』や『24:レガシー』に出演していたジーコ・ザキが演じる。

その他、クリステン・チャザル役のエボニー・ノエル(『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』)、ジュバル・バレンタイン役のジェレミー・シスト(『LAW & ORDER』)、デイナ・モージャー役のセーラ・ウォード(『CSI:ニューヨーク』)らが出演する。

『FBI:特別捜査班』商品情報

2021年1月22日(金)

・DVD-BOX Part1【6枚組】(9,800円+税)

・レンタルVol.1〜6

2021年2月26日(金)

・DVD-BOX Part2【5枚組】 (9,300円+税)

・レンタルVol.7〜11

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『FBI:特別捜査班』(c) 2021 Universal Television, LLC and CBS Studios Inc. All Rights Reserved. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.