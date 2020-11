日本だけではなく、海外でも 新型コロナウイルス が再び流行し、ますます深刻さを増しているが、海外には、新型コロナウイルスに感染すると味覚障がいの症状がどれほど表れるか身を挺して伝えた人がいる。アメリカ・ニュージャージー州在住で、新型コロナウイルスに感染した30歳の男性が、感染によって生じる味覚障がいがどれほどのものかを伝えようと、ワサビなどを食べる動画を撮影して話題になっていると海外ニュースサイト『LADbible』と『AlKhaleej Today』が11月15日までに報じた。 >>「アジアの女には性的虐待をしたって構わない」コロナ感染再拡大で欧州に広がるアジア人差別、手を出された被害者も<< ​​​報道によると、男性は新型コロナウイルスに感染し、味覚障がいが生じたという。男性は自身のTikTokで障がいがどれほどのものであるかを伝えるため11月7日、自身のTikTokに「コロナの味覚障がい実験。これは最もクレイジーな感覚だ」というコメントとともに、生の玉ねぎなどを丸ごと食べる様子を公開。男性は生の玉ねぎを食べながら果汁100パーセントのレモンジュースをショットグラスで飲み、ニンニクのペーストも口の中にほお張っていた。『LADbible』は投稿された動画の一部を公開しているが、男性は玉ねぎに丸ごとかぶりついても表情を変えず、数口かんで飲み込んでいる。レモンジュースを口にした際も、表情を変えず一気に飲み込んでいる。『LADbible』によると、動画は拡散され、1300万回以上再生されたそうだ。男性がいつ新型コロナウイルスに感染したのかは明かされていない。男性はその後もオレオクッキーのクリーム部分にワサビをたっぷり挟んで食べる様子や、マスタードをたっぷりと口に含む姿を動画にして投稿したという。『LADbible』によると男性は味覚障がい以外の症状は出なかったが、具体的な日数は明かされていないものの味覚障がいは長く続いていたそうだ。刺激的なものを大量に食べたことで体調に大きな変化はなかったが、生の玉ねぎを食べた際、男性は舌がしびれるような感覚があったことを明かしている。なお、現在、男性が回復したかどうかは分かっていない。このニュースが世界に広がると、ネット上では「コロナに感染すると味覚障がいになるとは聞いていたけどここまでとは。怖くなった」「体を張って味覚障がいがどれほどのものか伝えてくれた男性に感謝したい」「男性は目立ちたいというより本当にコロナの怖さを伝えたかったと思う。こんなに色々なものを食べて男性の体調が悪くなっていないといいが」などの声が挙がっていた。海外には、SNSを通じて新型コロナウイルスに感染するとどうなるか伝えた人がほかにもいる。アメリカに住む23歳の男性が、新型コロナウイルスに感染した後、体調の変化に関する動画を自身のTikTokで公開し話題になったと海外ニュースサイト『People』が2020年7月に報じた。男性はTikTokerとしても活動し18万人以上のフォロワーを抱えていた。同記事によると、男性は7月初旬に新型コロナウイルスに感染したという。感染後、男性は40本ほどの動画を自身のTikTokに投稿し、自身の体調がどのように変化していくかを記録した。男性は感染してすぐに入院したが、初め、男性はベッドの上でダンスをするなどの余裕があった。入院して7日後、男性はベッドから起き上がることが難しくなり、酸素マスクをつけた。男性はその後も呼吸困難に陥り、食欲不振であることを動画で明かしている。入院して21日後、男性は退院できる状態になったことをTikTokの動画で報告したが、男性は「まだ息苦しさが残っていて完治はしていない」と伝えている。日本でも、新型コロナウイルスに感染した著名人が、新型コロナウイルスによる症状を、SNSを通じて伝えている。元プロ野球選手の片岡篤史氏は自身のYouTubeに、病院のベッドから自身の弱々しい姿をさらし、体調を説明する動画をアップした。また、Kis-My-Ft2の千賀健永はジャニーズの公式YouTubeチャンネルを通じて、実際に甘いお菓子を食べ、味覚障がいがどのように生じるかを説明してみせた。新型コロナウイルスの感染者は日に日に増大しているが、具体的な症状をSNSを通して目の当たりにすると、年齢に限らず感染予防を怠らないことが重要だと改めて分かるだろう。記事内の引用について「TikToker Shows How Extreme Coronavirus Taste Loss Symptom Can Be」(LADbible)よりhttps://www.ladbible.com/news/news-tiktoker-shows-how-extreme-coronavirus-taste-loss-symptom-can-be-20201111「Coronavirus: he shows his loss of taste in a tiktok video...」(AlKhaleej Today)よりhttps://alkhaleejtoday.co/international/5367326/Coronavirus-he-shows-his-loss-of-taste-in-a-tiktok-video.html「TikTok Star with Coronavirus Warns Followers from His Hospital Bed: 'This Isn't Fun and Games'」(People)よりhttps://people.com/human-interest/tiktok-star-in-hospital-for-weeks-with-covid-19-warns-followers/