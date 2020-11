Googleのpixel 5は、高性能なカメラだけでなく、6インチの画面や高速な5Gにも対応しています。

5Gが素晴らしいのはもちろん、リフレッシュレート90Hzのスクリーンでアプリやゲームはよりスムーズに表示。

しかし、Pixel 5ユーザーが気に入りそうな新機能は他にもあります。今回は、Pixel 5を買いたくなるような新機能をご紹介しましょう。

目次 1. Hold For Me (Call Screen) 2. Google マップのライブビュー 3. バッテリー共有という名のワイヤレス逆充電 4. 天体写真撮影と動画のシネマティック撮影 5. スマートホームのコントロール機能

1. Hold For Me (Call Screen)

スマホが新しくなったり、ソフトウェアが更新される度に、Google アシスタントもより便利に賢くなっています。

Googleは、すでに鬱陶しい迷惑電話を排除する「Call Screen」を追加しています。

今回、Android 11搭載のPixel 5では、さらに一歩進んだ「Hold For Me」機能を使うことができます。

「Hold For Me」は、その名の通り自分の代わりに電話に出てくれる機能です。電話で保留音楽を聞きながらじっと座って待つ代わりに、Google アシスタントが待機してくれるのです。

銀行やインターネットプロバイダー、その他の会社に電話して待たされる時はいつでも、Pixel 5に画面が表示され、Google アシスタントが代わりに待つかを尋ねてくれます。

ポップアップ画面をタップして、「Hold For Me」機能を起動したら、あとは電話を置いて仕事などに戻りましょう。

誰かが電話に出たら、Google アシスタントが小さなノイズ音やバイブレーションで報せてくれるので、電話に出て会話を続けることができます。

唯一心配なのは、あなたが電話に出るまで、相手が切らずに待っているかどうかです。

知らない人がいるかもしれませんが、この技術を使って、Google アシスタントでレストランや美容院の予約もできます。

この機能は、保留中なのか、録音されたメッセージを聞いているのか、実際に人間と話しているのかが判別できるくらい賢いです。

とてもよくできているので、Pixel 5を持っている人にはぜひ試してみて欲しいです。

ただし、残念ながら、今のところ「Hold for Me」が使えるのは米国内で英語のみです。

2. Google マップのライブビュー

Pixel 5のもうひとつの便利な機能は、Android 11のGoogle マップ内で使えるライブビューです。

このライブビューは、現在地情報と組み合わせたもので、非常によくできています。

ライブビューを使うには、現在地の共有を有効にしなければなりません。

それから、Google マップを開き、友だちのアイコンをタップして、ライブビューを選びます。

これで、友だちの正確な居場所や、自分からどれくらい離れているかが表示されます。通常のストリートビューのような見た目ですが、友だちの居場所が上に重なって表示されます。

3. バッテリー共有という名のワイヤレス逆充電

最近は、ほとんどのスマホやアクセサリーがワイヤレス充電に対応しています。

このような利便性のお陰で、スマホをワイヤレス充電器の上に置いたり、立てたりするだけで、プラグを挿さなくても充電できます。

これはこれで素晴らしいことですが、Googleは最新のPixelモデルでさらに一歩アイデアを進めました。

Pixel 5は、バッテリーシェアと呼ばれる、ワイヤレスで逆充電する素晴らしい機能にも対応しています。

Pixel 5の端末の背面に乗せるだけで(ケーブルなど無しに)他のデバイスを充電することができます。

この機能を使うには、設定のバッテリーシェア > バッテリー > バッテリーシェアを有効にしてください。

そして、Pixel 5を裏返して、最近のiPhone、Pixel Buds、その他ワイヤレス充電に対応しているデバイスを、その上に置きます。

そうすると、不思議なことにPixelのバッテリーから充電が始まります。

このように、Pixel 5はモバイルバッテリーにもなるのです。

また、先ほどと同じ設定ページで、Pixelが他のデバイスへの充電をどこで止めるかを設定できるので、Pixelのバッテリーを守ることもできます。

この機能は、Samsung、Huawei、その他のメーカーでも見たことがありますが、Googleもその仲間入りを果たしたというのはいいことです。

4. 天体写真撮影と動画のシネマティック撮影

月や星、夜空をスマホでキレイに写すのは簡単ではありません。

また、スマホを動かしながら動画をキレイに撮ることも難しいです。

しかし、新しいPixel 5で写真や動画を撮影してみると、うれしい驚きがあるはずです。

Googleの新しいカメラ機能は、素晴らしい大仕事をやってのけました。

Pixel 5の天体撮影モードが改善されただけでなく、さらに新しいシネマティック撮影モードも登場しました。

シネマティック撮影を使うと、専用のカメラ機材なしで、プロのような動画撮影ができます。

カメラを開き、モードの中からシネマティック撮影を選ぶだけで、スマホをパンさせながら(左右にカメラの向きを変えながら)美しい動画を撮影できます。

カメラ機能に関して言えば、Pixel 5では60FPSで4Kの動画を撮影したり、iPhoneと同じような「ポートレートモード」で撮影もできます。

5. スマートホームのコントロール機能

スマートホーム製品がかなり普及してきて、多くの人が自宅で使うようになってきました。

スマートスピーカー、サーモスタット、スマート照明、防犯カメラとの接続など、様々な製品があります。

便利なことに、GoogleはPixel 5の電源メニューに(Android 11の場合)新しいセクションを追加し、素早く簡単にすべてのスマートデバイスをコントロールできるようになりました。

アプリを開かずに使うことができます。

Pixel 5の上部右横にある電源ボタンを長押しするだけで、新しいスマートホームのコントロールメニューにアクセスできます。

通常の電源オフや再起動のオプションに加え、非接触型決済のGoogle Payなどのショートカットも。

それらの下に、スマートホームのコントロールボタンがありますよね?

お持ちのスマート端末すべてが並んでいるので(一度に最大6つまで)、照明をタップすれば素早くオン/オフができたり、玄関ドアを施錠できあり、防犯カメラのチェックもできたりします。

素早く、簡単に、シームレスにPixel 5に統合されています。この機能は、古いモデルのPixelでもAndroid 11が搭載されていれば使えます。

たくさんの新機能があるPixel 5

これらは様々な素晴らしいPixel 5の新機能のほんの一部です。 Pixel 4でなくなり、Pixel 5で復活した指紋認証機能についても説明できていません。

また、機種に関わらず、Googleの最新のAndroid 11も素晴らしい機能がたくさんあります。

キーボードのスマートリプライ機能、よく使うアプリ提案機能、テキストのコピー&ペースト、カスタマイズのオプションなどの改善や、大幅なバッテリー節約など、どれも非常に便利です。

Android 11を使っている人は、このような機能をすべて使ってみることをおすすめします。

Image: Mr.Mikla/Shutterstock.com

Source: YouTube, Google

Original Article: 5 Cool New Pixel 5 Features You Must See by MakeUseOf