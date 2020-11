コロナ感染の『グッド・ドクター』リチャード・シフ、病院から現状を語る

米ABCの大ヒット医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』でアーロン・グラスマン医師を演じるリチャード・シフが、新型コロナウイルス(COVID-19)に感染したことは先日お伝えしたとおり。その後の病状報告とファンへの感謝を、リチャード本人がソーシャルメディアで伝えた。米TV Lineが報じている。

11月16日(月)、自身のツイッターで「大統領選挙の日に、私はCOVID-19の検査で、妻のシーラ・ケリーと共に陽性だった」と投稿した以前のツイートを引用したリチャードは、「たくさんの愛とサポートをありがとう。レムデシビルや酸素、ステロイドを使った治療法を受け入院している。日々良くなってきているよ」と、回復に向かっていることをファンに報告。

昨日18日(水)には「酸素が外れたよ! マーカーも下がっている。そのうち退院できるだろう」と、リチャードからうれしいニュースが届いていた。

Covid update.

I was just taken off Oxygen!!

Markers are down. Cautiously optimistic for release soon. Perhaps all the prayers and thoughts need a big thank you. November 18, 2020