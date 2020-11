メタルダンスユニットのBABYMETALが19日、都内で行われた「MTV VMAJ 2020 ‐THE LIVE‐」に出演。最優秀アルバム賞「Best Album of the Year」を受賞した3rdアルバム『METAL GALAXY』から、「PA PA YA!!(feat. F.HERO)」を力強くパフォーマンスした。「MTV VMAJ 2020 ‐THE LIVE‐」は、年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ 2020」の受賞者が出演するスペシャルイベント。今年は、新型コロナウイルス感染対策のため無観客で開催され、イベントの模様はMTVにて放送、およびHuluにて配信。MCは“楽器を持たないパンクバンド”BiSHが務め、JO1、NiziU、日向坂46、瑛人らもパフォーマンスを行った。今回、3rdアルバム『METAL GALAXY』が最優秀アルバム賞「Best Album of the Year」に輝いたBABYMETAL。ステージでは、同アルバム収録曲「PA PA YA!!(feat. F.HERO)」をパフォーマンスした。メンバーたちは、ブラックを基調に、ゴールドの刺繍があしらわれた衣装を身にまとい、力強い歌声とステージを飛び上がる激しいダンスを披露。バックモニターには爆発のエフェクトが映し出され、噴き上がる炎と相まって情熱的なステージとなった。BABYMETALは、SU‐METAL、MOAMETALからなる2人組ユニット。ライブ等では、アベンジャーズと称するサポートダンサーのうち1名を加えた3人体制でパフォーマンスを披露している。結成10周年となる今年、大晦日恒例の『NHK紅白歌合戦』へ初出場することが決まっている。