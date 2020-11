グローバル・ガールズグループのNiziUが19日、都内で行われた「MTV VMAJ 2020 ‐THE LIVE‐」に出演。最優秀ダンスビデオ賞「Best Dance Video」を受賞した楽曲「Make you happy」をキュートにパフォーマンスした。「MTV VMAJ 2020 ‐THE LIVE‐」は、年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ 2020」の受賞者が出演するスペシャルイベント。今年は、新型コロナウイルス感染対策のため無観客で開催され、イベントの模様はMTVにて放送、およびHuluにて配信。MCは“楽器を持たないパンクバンド”BiSHが務めた。NiziUは、ソニーミュージックと韓国の総合エンターテインメント会社・JYP Entertainmentが合同で開催したオーディション・プロジェクト「Nizi Project」から誕生した9人組ガールズグループ。6月30日にリリースされたミニアルバム『Make you happy』でプレデビューし、12月2日にデビューシングル「Step and a step」をリリースする予定。デビュー前ながら『第71回NHK紅白歌合戦』への初出場を史上最速で決定し、大きな話題を呼んでいる。この日のステージには、体調不良で欠席となったメンバーのMIIHI、MAYAを除く7名が出演。メンバーらは、鮮やかなピンクや輝くスパンコールが眩しい衣装をそれぞれに身につけて登場し、会場を華やかに彩った。楽曲「Make you happy」が最優秀ダンスビデオ賞「Best Dance Video」に輝くと、リーダーのMAKOが「この度、とても素敵なこの賞をいただくことができて、私たちもうれしい気持ちでいっぱいです」と歓喜。続けて「いつも応援してくださる方々に恩返しができるように、今日は思い切ってパフォーマンスをしていきたいと思います」と宣言した。「Make you happy」を披露したステージでは、体を大きく使ってぴょんぴょんとステージを飛び跳ねるようにキュートかつセクシーなダンスをパフォーマンス。愛らしい歌声とともに、楽曲タイトルにふさわしいハッピーな笑顔を弾けさせていた。