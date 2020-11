『リラックマ』の障子紙が登場した。





今回、沢山のリラックマがちりばめられた「総柄」と、障子の中央でくつろぐリラックマの「大柄」の計2種類が発売。通常の障子紙よりも破れにくく、障子紙としての機能も優れている。

リラックマ障子紙に張り替えて、カワイイお正月を迎えませんか♪

商品情報

■リラックマ障子紙

価格:4,054円(税込)

種類:全2種

発売日:好評販売中

商品サイト:https://t.co/H1DvRgb1OQ?amp=1

掲載ページ:http://www.san-x.co.jp/blog/rilakkuma/2020/11/post-3455.html

©SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.