「スクリーム」シリーズの第5弾にはレギュラーのネーヴ・キャンベルとデヴィッド・アークエット、コートニー・コックス、そして『スクリーム4:ネクスト・ジェネレーション』に出演したマーリー・シェルトンがカムバックし、シリーズで脚本&クリエイターを務めるケヴィン・ウィリアムソンがSNSで撮影終了を伝えて祝した。

そして、その投稿により、第5作の正式タイトルが明らかとなった。『Scream(原題)』だ。

このタイトルは、最新作が続編&リブートとして機能することを意図しており、新旧のファンにスリルを提供するよう計画されていることを考えると、理にかなっていると言えるだろう。

その投稿で製作総指揮を務めるウィリアムソンは、「『Scream』の撮影が終了した。これが、次の映画の公式タイトルだと発表できて嬉しいよ! 25年近く前に私が『スクリーム』を書いてウェス・クレイヴンが映像化したとき、永続的な影響をファンに与えるとは想像もできなかった」と綴っている。

That’s a wrap on Scream, which I’m excited to announce is the official title of the next film! Nearly 25 years ago, when I wrote Scream and Wes Craven brought it to life, I could not have imagined the lasting impact it would have on you, the fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4