「MOVUM PLAYABLE BLOCK PEN」株式会社 ヴィレッジヴァンガード コーポレーションは11月18日、「MOVUM PLAYABLE BLOCK PEN」と「THE SEVEN DWARFS CRAYON」の取扱開始を発表した。カラフルな見た目が特徴のブロック型カラーペンとメルヘンな人型クレヨン。「ヴィレッジヴァンガードオンライン」にて、1,100円(税込)と550円(税込)で販売する。「MOVUM PLAYABLE BLOCK PEN」はブロックの形状を特徴としたカラーペン。凹凸を組み合わせられるので、立体的なブロックのように創造力を刺激する。全20色のカラーバリエーションとなっている。1本あたりのサイズはW16×H65×D20mm。「THE SEVEN DWARFS CRAYON」は人の形をしたカラフルクレヨン。並べておくだけで、メルヘンな雰囲気が漂う。絵を描くためのクレヨンとして使うだけでなく、付属のボードゲームの駒にして遊ぶこともできる。発色がよくなめらかで、手が汚れにくい。サイズはW25×H65×D15mm。「THE SEVEN DWARFS CRAYON」製品ページ: https://vvstore.jp/feature/detail/12176/ 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションURL: https://www.village-v.co.jp/ 価格:550円、1,100円(税込)2020/11/18