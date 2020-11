『スーサイド・スクワッド』スピンオフドラマに『X-ファイル』スターらが出演！

DCアンチヒーロー映画『スーサイド・スクワッド』のリブート版に初登場するキャラクター、ピースメーカーを主人公にしたスピンオフドラマ『Peacemaker(原題)』。米HBO Maxが製作するこの新作ドラマに、『X-ファイル』や『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』のキャストが出演することが分かった。米Deadlineが報じている。

映画版の前日譚となる『Peacemaker』は全8話となり、『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』のジェイコブ役や『バンブルビー』のバーンズ役で知られる元WWEレスラー、ジョン・シナがピースメーカーことクリストファー・スミス役で主演する。

今回、ジョンの脇を固めるキャストとして新たに加わることになった一人目は、『X-ファイル』シーズン8&9でジョン・ドゲットFBI捜査官を演じ、『SCORPION/スコーピオン』のケイブ・ガロ役でも知られるロバート・パトリック。彼はオージー・スミス役にキャスティングされているが、どんなキャラクターなのか詳細は伏せられている。

そのほかには、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』のテイスティ役で注目されたダニエル・ブルックスがレオタ・アデバヨ役、『パトリオット 〜特命諜報員 ジョン・タヴナー〜』のクリス・コンラッドがヴィジランテことエイドリアン・チェイス役に起用された。さらに、『ブライトバーン/恐怖の拡散者』のジェニファー・ホランドはリブート版『スーサイド・スクワッド』で演じるエミリア・ハーコート役で続投。エミリアは政府組織、A.R.G.U.S.(アーガス)でスーサイド・スクワッドの監視を任されているという役どころだ。

『Peacemaker』の全話で脚本を担当し、パイロット版をはじめとする複数話でメガホンを取るのは、2021年8月全米公開予定のリブート版『スーサイド・スクワッド』で監督・脚本を手掛けるジェームズ・ガン。現在リブート版映画の方を担当する監督は、2021年初旬に『Peacemaker』の撮影を開始したいと展望を語っている。(海外ドラマNAVI)

