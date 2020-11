11月20日に公開される映画『STAND BY ME ドラえもん 2』より、菅田将暉の主題歌「虹」を使用したスペシャルPVが公開された。連載開始から50周年を迎えた漫画『ドラえもん』の劇場アニメ最新作となる本作は、原作第4巻収録の「おばあちゃんのおもいで」(てんとう虫コミックス/小学館)をベースに、新たなオリジナル要素を加えて再構築。2014年に公開され、のび太としずかちゃんの結婚をめぐるラブストーリーが描かれた『STAND BY ME ドラえもん』に続く物語が描かれる。監督は、前作に引き続き八木竜一、脚本・共同監督を山崎貴が担当。妻夫木聡が大人になったのび太(大人のび太)役を続投、宮本信子がのび太のおばあちゃん役を演じ、お笑い芸人のバカリズム、アナウンサーの羽鳥慎一がゲスト出演する。菅田将暉が歌う主題歌「虹」を使用したスペシャルPVは、「僕はしずかちゃんとの未来を、必ず取り戻す」とのび太が決意するシーンからスタート。大好きなしずかちゃんと結婚するため、そしておばあちゃんに未来のお嫁さんを見せるために、現在・過去・未来へ行き奮闘するのび太とドラえもん。そこにはどんな時ものび太のそばにいてくれる、大好きな家族や友達の姿があった。結婚式で幸せそうにほほ笑むしずかちゃんや、生まれたばかりののび太の名前を決める両親、甘えるのび太の頭をなでるおばあちゃんなど、心温まるシーンが次々と登場。また、ボロボロになったのび太を抱きしめ「無理なんてしなくていいの! のび太さんはそのままでいいんだから!」と涙ながらに訴えるしずかちゃんや、おばあちゃんの手を握り号泣するのび太の姿も見ることができる。本編に合わせて浮かび上がる主題歌「虹」の詞が絶妙にリンクした、涙を誘う映像となっている。映画『STAND BY ME ドラえもん 2』は、11月20日より全国公開。