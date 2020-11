仮想通貨「 Bitcoin(ビットコイン) 」の価格が2020年前半から上昇を続けており、2020年11月17日に1万7864ドル(約186万円)を記録しました。今後もさらに価格が押し上げられ、2017年12月に記録した過去最高値に迫る可能性もあるといわれています。Bitcoin Goes Parabolic in Retracement of 2017 Record Highs - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-17/bitcoin-tops-17-000-for-first-time-since-december-2017Bitcoin just hit $17,000 for the first time in almost 3 yearshttps://www.cnbc.com/2020/11/17/bitcoin-just-hit-17000-for-the-first-time-in-almost-3-years.html投資家の間で人気を集める ビットコイン は価格変動が激しいことで知られています。2017年には1年間で1375%も急騰して、過去最高額の1万9665ドル(当時のレートで約222万円)を記録しましたが、2018年になるとビットコイン相場が暴落し、年初から70%も下がってしまいました。2018年11月にはわずか2週間で40%もビットコインの価格が暴落するという記録的な事態となり、投資家グループの中からはビットコインの健全性に疑問を呈する声も上がったと報じられています。ビットコインの価格がわずか2週間で40%暴落 - GIGAZINEby Steven Millsteinところが、2019年になると次第にビットコインの価格が上昇に転じ、2020年初頭には7000ドル(約73万円)を突破。2020年3月には新型コロナウイルスのパンデミックによる影響を受け、一時は5000ドル(約52万円)台にまで暴落しましたが、その後は価格上昇が続いています。2020年10月以降は記録的な上昇傾向であり、11月17日には1日で7%も価格が上昇して一時は1万7864ドルを記録しました。以下のグラフが、2020年のビットコインの値動きを表したチャートです。3月に底値を記録して以降は着実に価格が上昇し、年初から150%近く値上がりしている様子がわかります。業界関係者によると、2020年の値上がりはパンデミックに伴う政府の景気刺激政策の影響や、ビットコインに対する有名投資家の関心が高まったことなど、複数の要因が絡み合ったものだとのこと。暗号通貨市場関連のデータ企業であるCryptoCompareでCEOを務めるCharles Hayter氏は、「暗号通貨の世界と従来の金融機関との間にあるギャップは劇的に縮まりました。その結果、現在のマーケットプレイヤーたちはデジタル資産の市場で問題なく取引できます」と指摘しました。専門家の中にはビットコインが2017年12月に記録された過去最高額の1万9665ドルを超え、2万ドルに達する可能性もあると予想する人もいるそうです。マーケット戦略家のMiller Tabak氏は、「このビットコインの値上がりは驚きです」「どこで最高値になるのかは『神のみぞ知る』です」と述べています。また、2020年11月17日にはビットコインの時価総額が3299億1000万ドル(約34兆3400億円)に達し、2017年12月16日に報告された過去最高額の3288億9000万ドル(約34兆2300億円)を突破したと報じられました。Why Bitcoin's market cap just hit a new record high before the price didhttps://cointelegraph.com/news/why-bitcoin-s-market-cap-just-hit-a-new-record-high-before-the-price-didビットコインはマイニングによって継続的に採掘が行われており、記事作成時点では2017年時点よりもビットコインの総量が多いため、1ビットコイン当たりの価格は当時より低くなっています。2017年12月16日には約1670万ビットコインが存在していましたが、記事作成時点では1850万ビットコインを超え、採掘済みビットコインの総量が約90%に達しています。仮想通貨ビットコイン、約90%が採掘済みに 残り250万BTCを切るhttps://coinpost.jp/?p=185971