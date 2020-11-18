Ž¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó»þ¤ÎÇ§ÃÎ¥ì¥Ù¥ëŽ£6»þ´Ö¿çÌ²¤¬Ž¤¤¸¤Ä¤Ï°ìÈÖ´í¸±¤ÊÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤ÏÁ°ÌîÇîÇ·¡ØÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤Û¤É¤è¤¯¿²¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£6»þ´Ö¿çÌ²¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î½¸ÃæÎÏÄã²¼¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤
¿çÌ²ÉÔÂ¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¤Î°¤µ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¹¯¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¿çÌ²¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¿çÌ²ÉÔÂ¤È½¸ÃæÎÏ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ç°ìÈÌ¤ÎÃË½÷48¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç¶µ¼ø¥¦¥©¡¼¥«¡¼Çî»Î¤Î¡Ø¿çÌ²¤³¤½ºÇ¶¯¤Î²ò·èºö¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤«¤é¡¢¥Ç¡¼¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¥ó¥²¥¹Çî»Î¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡Ë¡£
8»þ´Ö¿çÌ²¡¢6»þ´Ö¿çÌ²¡¢4»þ´Ö¿çÌ²¤ò¤½¤ì¤¾¤ì14Æü´ÖÂ³¤±¤ë3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢3Æü´Ö¤Ç¿çÌ²»þ´Ö¤Ê¤·¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î´ÊÃ±¤Êºî¶È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æµ¯¤¤¿¥ß¥¹¤Î²ó¿ô¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï¡¢8»þ´Ö¿çÌ²¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢14Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Û¤Ü´°àú¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ê¤·¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï24»þ´Ö»þÅÀ¤Ç¥ß¥¹¤Î²ó¿ô¤¬400¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢4»þ´Ö¿çÌ²¥°¥ë¡¼¥×¤Ï6Æü¸å¤Ë¥ß¥¹¤¬400¡óÁý²Ã¤·¡¢6»þ´Ö¿çÌ²¥°¥ë¡¼¥×¤Ï10Æü¸å¤Ë¥ß¥¹¤¬400¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢6»þ´Ö¿çÌ²¤ÏÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢10Æü´ÖÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç24»þ´ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ï¡¢24»þ´ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¶¯¤¤Ì²µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤¬¡¢6»þ´Ö¿çÌ²¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌ²µ¤¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤º¡¢¼«¤é¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤Û¤É½¸ÃæÎÏ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤º»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢6»þ´Ö¿çÌ²¤ò8»þ´Ö¿çÌ²¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê½¸ÃæÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¿çÌ²6»þ´Ö¤Ï¼òµ¤ÂÓ¤ÓÇ§ÃÎ¥ì¥Ù¥ë
¿çÌ²¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤ÈÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢24»þ´Ö¿²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ0.1¡ó¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Þ¤ÇÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï0.03¡ó°Ê¾å¤«¤é¤Ç¡¢Å°Ìë¤ò¤¹¤ë¤È¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤ÎÇ»ÅÙ¤ÇÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤ÎÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢6»þ´Ö¿çÌ²¤ò2½µ´ÖÂ³¤±¤ë¤È24»þ´Ö¿²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ë¥ß¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËýÀÅª¤Ë¿çÌ²»þ´Ö¤¬6»þ´Ö¤Î¿Í¤Ï¡¢·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬0.1¡óÄøÅÙ¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÂÎ½Å60kg¤Î¿Í¤¬¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤Ë4ÇÕ°û¤ó¤À¤Î¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤À¡£6»þ´Ö¿çÌ²¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÁáµÞ¤Ë¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Á´ÊÆ¼«Æ°¼Ö¶¨²ñ¡ÊAAA¡Ë¸òÄÌ°ÂÁ´ºâÃÄ¤¬¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê7000¿Í¤Û¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¸¶°øÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢2016Ç¯¤Ë·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7»þ´Ö¿çÌ²¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬4»þ´Ö°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹´í¸±¤Ï11.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¿çÌ²»þ´Ö¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£Ì²¤ì¤ÐÌ²¤ë¤Û¤É¡¢µ²±ÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë
²¿¤«¤ò³Ð¤¨¤ëÆü¤Î¡ÖÁ°Æü¡×¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Èµ²±ÎÏ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ç¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤ò½¸¤á¡¢³Ø½¬Æü¤ÎÁ°Æü¤Ë¡Ö½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¡ÖÅ°Ìë¤ò¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÊ¬¤±¡¢ÍâÆü¤ÎÀµ¸á¤Ë¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢2Æü´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Å°Ìë¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÀ®ÀÓ¤¬40¡ó¤â°¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£³Ø½¬Æü¤ÎÁ°Æü¤ËÅ°Ìë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤ËÇ¾¤Î³¤ÇÏ¤¬³èÆ°¤»¤º¡¢µ²±¤ò»Ä¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤ò³Ð¤¨¤¿Æü¤Î¡ÖÅöÆü¡×¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Èµ²±ÎÏ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
133¿Í¤Î³ØÀ¸¤ò¡Ö³Ø½¬Æü¤Ë½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¡¢¡Ö³Ø½¬Æü¤ËÅ°Ìë¤ò¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÊ¬¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²èÁü¤ò¸«¤»¤Æµ²±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ò3¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡µ²±¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¥Æ¥¹¥È¡¢¢µ²±¤·¤¿2Æü¸å¤Ë¥Æ¥¹¥È¡¢£µ²±¤·¤¿3Æü¸å¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ëµ²±¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢£¤Î3Æü¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
²¿¤«³Ø½¬¤·¤¿Æü¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿²¤ì¤Ð¿²¤ë¤Û¤Éµ²±ÎÏ¤Ï¸þ¾å¤¹¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢³Ø½¬Æü¤ËÅ°Ìë¤ò¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å2Æü´Ö½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£¤ÈÆ±¤¸Æü¿ô¤¬·Ð²á¤·¤¿3ÆüÌÜ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Çµ²±¤Î¶¯²½¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë³Ø½¬¤·¤¿Æü¤Ë½½Ê¬¤ËÌ²¤é¤Ê¤¤¤È¡¢µ²±¤ò¹ï¤ß¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤¤¡¢ÆóÅÙ¤È¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Õ¤¿¤Ä¤Î¸¦µæ¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Á°Æü¤ÈÅöÆü¤ÎÎ¾Êý¤Ç½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢µ²±ÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â8»þ´Ö¿çÌ²¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂç
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿çÌ²¤Ï·èÄêÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä»î¹ç¸å¤Ë½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤ëÂÎÆâ¤Î±ê¾É¤òÄÃ¤á¡¢½ý¤ó¤À¶ÚÆù¤äÁÈ¿¥¤ò½¤Éü¤µ¤»¡¢ºÙË¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬·ã¤·¤¤¤Û¤É¿çÌ²¤âÂ¿¤¯¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤â2015Ç¯¤Ë¿çÌ²¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
750°Ê¾å¤â¤Î²Ê³ØÅª¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6»þ´Ö¿çÌ²¤ò8»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬10¡Á30¡ó±ä¤Ó¤ë¡¢¿âÄ¾Ä·¤Ó¤Î¹â¤µ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡¢¿´ÇÙµ¡Ç½¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡¢¶ÚÎÏ¤Î¥Ô¡¼¥¯ÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¡¢·ìÃæ»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡¢²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬È¾Ê¬°Ê²¼¤Ë²¼¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ËÌÊÆ¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°NBAÁª¼ê¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¤¥°¥À¡¼¥é¡Ê2015 NBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëMVP¡Ë¤Ï¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò8»þ´Ö¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢1Ê¬Åö¤¿¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤¬29¡óÁý²Ã¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬9¡ó¸þ¾å¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï2¡ó¾å¾º¤·¡¢µÕ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Î¿ô¤Ï45¡ó¤âÄã²¼¤·¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿çÌ²¤Ï¹çË¡¤«¤Äµæ¶Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾åÌô¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¿Í´Ö¤Ï¡¢¿çÌ²Ãæ¤âµ»Ç½¤Î½¬ÆÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿çÌ²Ãæ¤Ë¡¢Ç¾¤¬ÆÈ¼«¤Ëµ»Ç½¤Î½¬ÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±¦Íø¤¤Î¿Í¤ò½¸¤á¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º¸¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¿ô»ú¤òÂÇ¤Á¹þ¤àÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËÎý½¬¤·¡¢ÅöÆü¤ÎÌë¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌë¤ËÎý½¬¤·¡¢8»þ´Ö¿²¤Æ¤«¤éÍâÄ«¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
Îý½¬¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì12»þ´Ö¤Î´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢8»þ´Ö¿²¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÅöÆü¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¿ô»ú¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬20¡ó¾å¾º¤·¡¢Àµ³ÎÀ¤â35¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅöÆü¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤â8»þ´Ö¿çÌ²¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ®ÀÓ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¾¤Ï¿çÌ²Ãæ¤âÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¼ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¡¢±¿Å¾¤äÁà½Ä¤Îµ»½Ñ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£³Ú´ï¤òÎý½¬Ãæ¤Ë²¿²ó¤â¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¾å¼ê¤¯ÃÆ¤±¤Ê¤¤²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤âÆ±¤¸¤·¤¯¤ß¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¢£´¶¾ð¤¬ÍÞÀ©¤Ç¤¤Æ¥«¥Ã¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤
¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤À¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ç¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
18¡Á30ºÐ¤Î·ò¹¯¤ÊÃË½÷26¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËMRI¤ÇÇ¾¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç¾¤Î¡ÖÅíÂÎ¡×¤ÎÈ¿±þ¤¬60¡ó¤âÁýÉý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¾å¡¢¹çÍýÀ¡¦ÏÀÍýÀ¡¦°Õ»×·èÄê¤ò»Ê¤ê¡¢¾×Æ°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡ÖÁ°Æ¬Á°Èé¼Á¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÅíÂÎ¡×¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¸¶»ÏÅª¤Ê´¶¾ð¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿¦¾ì¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤¤¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡×´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬Íð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ´¶¾ð¤òÍÞÀ©¤·¡¢ÍýÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¸½ºßÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯¶áÆ»¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¿´¿È¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë¤âÄ¾·ë
À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï»éËÃ¤ÎÊ¬²ò¡¢¹üÌ©ÅÙ¤ÎÁý²Ã¡¢¶ÚÆù¤ÎÈ¯Ã£¡¢È©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÏÇ¾¤Î²¼¿âÂÎ¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò´¶¤¸¡¢µ²±ÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ²¿¤â¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼ã¡¹¤·¤¤È©¤ÈÂÎ·Á¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤ÆÀ¸¤À¸¤¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢µ±¤¯¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÆü¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆþÌ²¸å¡¢1²óÌÜ¤Ë¸½¤ì¤ë¿¼¤¤Ì²¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²»þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ï¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¿¼¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë
ÊÆ¹ñ¥í¥Á¥§¥¹¥¿¡¼Âç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ï·ÇÑÊª¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¥ê¥ó¥Ñ·Ï¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Ç¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤ä¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÍ³²¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥°¥ê¥ó¥Ñ¥Æ¥£¥Ã¥¯·Ï¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÍÎÏ¤Ê²Ê³Ø»¨»ï¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤ËÈ¯É½¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿çÌ²Ãæ¤Ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾Æâ¤Î¿À·ÐºÙË¦¡Ê¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡Ë°Ê³°¤ÎºÙË¦¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¥¢ºÙË¦¡Ê¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤òÊäº´¤¹¤ëºÙË¦¡Ë¤¬Ìó60¡ó½Ì¾®¤·¡¢ºÙË¦¤Î´Ö³Ö¤¬³È¤¬¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾ÀÔ¿ñ±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥ó¥Ñ´É¤Î¤è¤¦¤ËÍ³²¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀö¤¤Î®¤·¤ÆÇ¾³°¤ØÇÓ½Ð¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¥°¥ê¥ó¥Ñ¥Æ¥£¥Ã¥¯·Ï¤¬ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ï¿¼¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²»þ¤Ç¡¢Ãë´Ö¤Î10¡Á20ÇÜ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¿çÌ²¤Î¼Á¤¬°¤¯¡¢¿¼¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤¬¸½¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ·ÇÑÊª¤ÏÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²þÁ±¤·¡¢¿¼¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¾¤¬À¶ÁÝ¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
----------
Á°Ìî ÇîÇ·¡Ê¤Þ¤¨¤Î¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
±ÉÍÜ¿çÌ²¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¶âÂôÈþ½Ñ¹©·ÝÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¡£¿çÌ²»þ´Ö¤¬4¡Á5»þ´Ö¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤ÊËèÆü¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢·ò¹¯¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄË´¶¡£2005Ç¯¤Ë±ÉÍÜ³Ø¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ç¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥àºîÀ®¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¤«¤¿¤ï¤é¡¢±ÉÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ò2500²ó°Ê¾å¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¤Î²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿çÌ²¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤«¤éºÇ¿·¤Î¿çÌ²³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤³¤Ë±ÉÍÜ³Ø¤ò²Ã¤¨¤ÆÆÈ¼«¤Î¡Ö¿çÌ²²þÁ±¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò¹½ÃÛ¡¢¸½ºß¤Ï±ÉÍÜ¿çÌ²¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î°éÀ®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
----------
¡Ê±ÉÍÜ¿çÌ²¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö Á°Ìî ÇîÇ·¡Ë