トランプ氏、「大量の選挙不正」否定のサイバーセキュリティー長官を解任
【AFP＝時事】ドナルド・トランプ（Donald Trump）米大統領は17日、大統領選で大量の不正があったとする自身の主張を否定したクリス・クレブス（Chris Krebs）サイバーセキュリティー・インフラストラクチャー・セキュリティー長官を解任したと発表した。
トランプ氏はツイッター（Twitter）で、「クリス・クレブス氏の2020年大統領選のセキュリティーに関する最近の発表は、非常に不正確だ。大統領選では大量の不正があった」としてクレブス氏を即時解任すると明らかにした。
【翻訳編集】AFPBB News
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