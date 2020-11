個人ゲーム開発者のアレックス・グレード氏は、PlayStation 5(以下、PS5)が届いてからセットアップするまでの作業をリアルに再現する“PS5シミュレーター”こと『PS5 Simulator』(ストアリンク)をリリースした。価格は無料。

Hey @PlayStation, I love you and made game about you, can I have a #PS5 pretty please? https://t.co/jruA3bCKUh