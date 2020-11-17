Çº¤á¤ë±üÆó½Å¤µ¤óÁ´°÷¤ä¤Ã¤Æ¡ª¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤ËÌÜ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡Ö±üÆó½Å¥Ç¥«ÌÜ¥á¥¤¥¯¡×
±üÆó½Å¸þ¤±¥Ç¥«ÌÜ¥á¥¤¥¯¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
º¸¤Ï¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¡¢±¦¤Ïº£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë±üÆó½Å¥á¥¤¥¯¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±üÆó½Å¤À¤È¥Ç¥«ÌÜ¥á¥¤¥¯¤¬±Ç¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ç¥«ÌÜ¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¾Ü¤·¤¯¡¢±üÆó½Å¥Ç¥«ÌÜ¥á¥¤¥¯¤ÎÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦Áª¤Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë
¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÆù¤¬½Å¤¯¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±üÆó½Å¤Ï¡¢¼Á´¶¤Ç·Ú¤µ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Àµ²ò¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤è¤ê¤â¡¢³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ð´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ñ¡¼¥ë¤äºÙ¤«¤¤¥é¥á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
B IDOL¡¡THE ¥¢¥¤¥Ñ¥ì01ËÜÌ¿¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡¿1,800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
º£²óÁª¤ó¤À4¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢Ç»¿§¥Ö¥é¥¦¥ó¤À¤±¤¬¥Þ¥Ã¥È¡£Â¾¤Î¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Çµ±¤¤¬Ä´Àá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±Ç¤¨¤Ë¤¯¤¤±üÆó½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÌÜÆ¬¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡ª
±üÆó½Å¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¤ÈÌÜ¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿§¤òÇ»¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌÜÆ¬¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÖ¤¯¼êË¡¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ç¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯À°¤¨¤¿¸å¡¢ÉáÃÊ¤ÏÄù¤á¿§¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÇ»¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥Ö¥é¥·¤Ë¼è¤Ã¤ÆÌÜÆ¬¤«¤é¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¯¤Ü¤ß¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤ÌÜ¸µ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
ÅÉ¤ê»Ï¤á¤ë¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥à¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¡©¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡ªÌÜÆ¬¤«¤éÌÜ¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ü¤«¤¹¤¦¤Á¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ä³ä¤ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç»Ã¸¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡£¤è¤¯¸«¤¿¤éÌÜÆ¬¤ÎÊý¤¬Ç»¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦ÄøÅÙ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶À¤Ç´éÁ´ÂÎ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÇ»¤µ¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ´Ö¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Î¸å¾è¤»
¡¤È¢¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¥Ç¥«ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃæ´Ö¿§¤ò¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥«ÌÜ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
Ç»¿§¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÅÉ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥·¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤È¿§¤¬Âù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¥Ö¥é¥·¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½Å¤Í¤ë½çÈÖ¤¬°ã¤¦¤À¤±¤ÇÈ¯¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤´·¤ì¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î°ã¤¦É½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ï£¤È¤¤òÅÉ¤ê¡¢ÎÞÂÞ¤ò¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤ËÌÜ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹õ¥Þ¥¹¥«¥é¤È¤Þ¤Ä¤²¥¥ï¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¥Þ¥¹¥È¡ª
±üÆó½Å¤Î¼åÅÀ¤Ç¤¢¤ë½ÄÉý¤ÎÊä¶¯¤Ï¡¢¥«¡¼¥ë¤µ¤»¤¿¤Þ¤Ä¤²¤ËÇ¤¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ð¤Ã¤Ý¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤¦¤È¡¢ÂÀ¤µ¤È¥³¥·¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ä¤²¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
Æó½ÅÉý¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë±üÆó½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤Ä¤²¤Î¥¥ï¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¤È¥Ç¥«ÌÜÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÁ¤±¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿Ä¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²èÁü¾å¡§¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥Ë¥¹¥¿N01¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿1,200±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
²èÁü²¼¡§¥Õ¥§¥ó¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ú¥ó¥·¥ë¥í¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¥Þ¥Ã¥È¡¿3,610±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
±üÆó½Å¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡ª
ÇÉ¼ê¤Ê¥«¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤êÂçÃÀ¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬±üÆó½Å¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡£
¥Þ¥¹¥¯À¸³è¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥«ÌÜ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥«¥é¡¼¤ä¥é¥¤¥ó¤ÇËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª