【モデルプレス=2020/11/17】Snow Manが主演を務める映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』(12月4日公開)の場面写真が解禁され、振付担当のA.B.C-Zの五関晃一からコメントが寄せられた。ジャニー喜多川氏が企画・構成・総合演出を務め、2006年より多くの方に愛され続けてきた『滝沢歌舞伎』。昨年『滝沢歌舞伎ZERO』として演出・滝沢秀明、主演・Snow Manで新たなステップを登った舞台が、本年は『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』として生まれ変わる。約1ヶ月間実施された座館での特別上映は大盛況の内に幕を閉じ、いよいよ映画館での全国公開が始まる。今作のキャッチコピー【これは舞台でも映画でもない】という言葉の通り、舞台に続いて滝沢監督の下で、Snow Manの類まれな身体性と高いパフォーマンスを十分に導き出した、振付担当の五関の力量も忘れることは出来ない。2006年、2007年と自身もA.B.C.のメンバーとして「滝沢演舞城」に出演。2010年にはA.B.C-Zとして「滝沢歌舞伎」に出演した五関は2019年にSnow Manがメインキャストを務め生まれ変わった「滝沢歌舞伎ZERO」の全体的な振付を担当。舞台上、そして舞台の外からもSnow Manを見てきた五関は「凄く器用で、何でも出来て、覚えも早い。デビュー前からここ数年でひとりひとりの個性が際立ってきて、見ている人を圧倒するようなパワーもついてきましたね。振付で滝沢歌舞伎に参加させていただいて、客観的にSnow Manを見るようになってからより、凄いパワーや迫力を持っている子たちだなって思うようになったんです。自分たちの個性とかやりたい動き、表情とか、そのひとつひとつに自信を持てるようになったんじゃないかなって思いましたね」と間近で見てきたからこそ分かるSnow Manの魅力を語った。さらに、「五関にとって滝沢歌舞伎とは?」と少々難しい質問には「僕たちは日本に住んでいながら文化や言葉など知らないことが結構多いと思います。これは、そうした一つ一つの日本の伝統や文化を知りたい、覚えたいと思える一歩になるような作品だと思います。僕にとって、滝沢歌舞伎は日本そのもの」と回答。その姿からは「滝沢歌舞伎」への深い愛情と後輩への温かいまなざし、そして日本の伝統への畏敬の念が感じられた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】