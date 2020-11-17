Ž¢Àµ·îµÙ¤ß¤Î±äÄ¹Ž£¤¬¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ËÌòÎ©¤¿¤Ê¤¤Ìõ
·ÐÃÄÏ¢¤ä´ë¶È¤Ë¡ÖÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë¤ÎÊ¬»¶¼èÆÀ¡×¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¿ûÀ¯¸¢¡£¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷ËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë»Üºö¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§CORA/PIXTA¡Ë
ÆüÎ©À½ºî½ê¤Ïº£·î9Æü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î12·î28Æü¤«¤é1·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¼Ò°÷¤ËÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È5Æü´Ö¤¢¤ëÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇºÇÂç17Ï¢µÙ¤Î¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Ï1·î4Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë»Å»ö»Ï¤á¤ò¤¹¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¯¡¢µ¢¾Ê¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤Îº®»¨¤¬1·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢10·î28Æü¤ËÀ¯ÉÜ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤È¤·¤Æ·ÐÃÄÏ¢¤ä´ë¶È¤ËÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë¤ÎÊ¬»¶¼èÆÀ¤òÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÐÃÄÏ¢¤ÎÃæÀ¾¹¨ÌÀ²ñÄ¹¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆüÎ©¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×Ë¾¤ËÎ¨Àè¤·¤Æ±þ¤¨¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥³¥í¥ÊÂÐºö¤äÍµëµÙ²Ë¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖµÙ²ËÊ¬»¶¡×¤¬¥³¥í¥ÊËÉ»ß¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤
11·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅìµþ¤äËÌ³¤Æ»¤Ç´¶À÷¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢3·î²¼½Ü¡¦7·î¡Á8·î¤ËÂ³¤¯¡ÖÂè3ÇÈ¡×¤ÎÅþÍè¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ç¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë¤Î´¶À÷¼ÔÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢À¯ÉÜ¤¬Í×Ë¾¤·¡¢ÆüÎ©¤¬¸Æ±þ¤·¤¿ÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢´¶À÷ÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¾¤ËÆüÎ©¤ËÂ³¤¤¤ÆÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×´ë¶È¤¬¹ñ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿¤é¡¢¹ñÌ±¤Îµ¢¾Ê¤Î»þ´ü¤¬Ê¬»¶¤·¡¢¡Ö1·î3ÆüÌäÂê¡×¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Go To¥È¥é¥Ù¥ë¤òÂç¡¹Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤¬¤µ¤é¤ËÄ¶Âç·¿²½¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤Ï¤³¤¾¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤Î¸©¤ò¤Þ¤¿¤°°ÜÆ°¤¬·ãÁý¤·¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ê´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤äÅìµþ±Ø¤Ç¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¿Í¤Î°ÜÆ°¤¬Áý¤¨¤ÆÁ´¹ñ¤Ë´¶À÷¤¬³È¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¡£À¯ÉÜ¤äÀìÌç²È¤ÏÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¡Ö1·î3ÆüÌäÂê¡×¤À¤±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÆ±»þ¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î´ü´Ö¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏGo To¥È¥é¥Ù¥ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¡¢JR¤ä¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤ËÂçÉý¤Ê³äÁý±¿ÄÂ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢JR¤Î¾è¼ÖÎ¨¤ä¹Ò¶õµ¡¤ÎÅë¾èÎ¨¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡ÊÈÎÇäÀ©¸Â¡Ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤ò´µ¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤¬Íè·î¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¡¢À¯ÉÜ¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¡Öµ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ò¤º¤é¤·¤ÆÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷ÂÐºö¤Ë½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×Ë¾¤ÈÆüÎ©¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢ºòÇ¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤Ë²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯18.0Æü¤ÎÍµëµÙ²Ë¤ò´ë¶È¤«¤éÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼èÆÀÎ¨¤Ï56.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ2Ç¯½¢Ï«¾ò·ïÁí¹çÄ´ºº¡×¡Ë¡£
¶áÇ¯À¯ÉÜ¤Ï¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Î°ì´Ä¤ÇÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯4·î¤«¤éÇ¯´Ö5Æü°Ê¾å¤ÎÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤ò´ë¶È¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò´ÉÍý¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¼èÆÀÎ¨¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀÎ¨¤ÏÃå¼Â¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢56.3¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÏºÇ¶á¤Ç¤Ï¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯1992Ç¯¤Î¿å½à¡Ê56.1¡ó¡Ë¤ËÌá¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£100¡ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦½ô³°¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È³ÊÃÊ¤ËÄã¤¯¡¢¼çÍ×¹ñ¤ÇºÇÄã¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼Íµë¼èÆÀÎ¨¤¬Äã¤¤¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤ÎÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀÎ¨¤¬Äã¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¡¢½ô³°¹ñ¤È°ã¤Ã¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÍµëµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ö¿¦¾ì¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¶·»þ¤Ç¤â½¾¶È°÷¤ò´ÊÃ±¤Ë²ò¸Û¡¦¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏÉÔ¶·»þ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÍ×°÷¡ÊÉ¬Í×¤Ê¿Í°÷¡Ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¿Í°÷¤·¤«¼ÂÇÛÃÖ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ¶·»þ¤ËÅ¬Àµ¿Í¿ô¡¢Ê¿¾ï»þ¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤ÇÂç»Ä¶È¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢¡Ö»Ä¶È¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤¬¤Þ¤ºÀè¡£ÍµëµÙ²Ë¤Î¤³¤È¤Ï¸å¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤ÄÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍµëµÙ²Ë¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤Ç¤¹¡£½ô³°¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ì¤¾Ã²½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍµëµÙ²Ë¤Î¸¢Íø¤ò´ë¶È¤¬Ï«Æ¯¼Ô¤«¤éÇã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇã¤¤¼è¤ê¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍµëµÙ²Ë¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤Ï2Ç¯¤Ç¡¢Ì¤¾Ã²½¤Î¤Þ¤Þ2Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é¸¢Íø¤Ï¼«Æ°¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì¤¾Ã²½¤Ç¤âÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸¢Íø¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÄã¤¤ÍµëµÙ²Ë¼èÆÀÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Üºö¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µ.²ò¸Û¤Î¶âÁ¬²ò·èÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ
¶.Ì¤¾Ã²½¤ÎÍµëµÙ²Ë¤ÎÇã¤¤¼è¤êµÁÌ³²½
·.¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤Îºï¸º
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤Í¤é¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤ºµ.²ò¸Û¤Î¶âÁ¬²ò·èÀ©ÅÙ¡£Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë²ñ¼ÒÂ¦¤Î²ò¸Û¤òÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é¡Ö´ë¶È¤Î¼óÀÚ¤ê¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤È¿È¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÏµÕ¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡ÖÉÔ¶·¤Ç¤â¼ó¤òÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Àµ¼Ò°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÛÍÑÄ´À°¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊ¿»þ¤Î¸ÛÍÑÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÛÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð»Ä¶È¤¬¸º¤ê¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¶.Ì¤¾Ã²½¤ÎÍµëµÙ²Ë¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¡£¹ñ¤äÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¡¢¡Ö¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤òÁÀ¤Ã¤ÆÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢¼èÆÀÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÇã¤¤¼è¤ê¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢½ô³°¹ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤¼è¤êµÁÌ³¤Î¤¢¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ÏÇã¤¤¼è¤êÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤Ê¤ÉÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶À°È÷¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢À¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼èÆÀÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼çÍ×¹ñ¤Ç¡Ö2ÈÖÌÜ¤Ë¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤¬Â¿¤¤¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢·.¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤Îºï¸º¡£ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µÙ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤é¤Ð¡×¤È¹ñ¤Ï¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤òÁý¤ä¤·¡¢¶¯À©Åª¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿À®°Ê¹ß¡¢¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ä¼çÍ×¹ñ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤¬Â¿¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¡¦9·î¡¦11·î¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É½ËÆü¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¶ÈÌ³¤¬ÂÚ¤ê¡¢Ê¿Æü¤Î»Ä¶È¤¬Áý¤¨¡¢¡ÖÍµëµÙ²Ë¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤ò¸º¤é¤»¤Ð¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Î¶ÈÌ³¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤È¤¤ËµÙ¤á¤ë¤Û¤¦¤¬µÙ²Ë¤ÎËþÂÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤Îºï¸º¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÆ¯¤Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º´Ñ¸÷»º¶È¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Âç·¿Ï¢µÙ¤Ë¶ËÅÙ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤¬Ê¬»¶¤·¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ¾ì¤À¤é¤±¤ÎÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇäÇã¤·¤¿¤¤³¤³°Åê»ñ²È¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç1Æü¤ÎºÇ½é¤Ë¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤»¤º¡¢ÃÏÈ×ÄÀ²¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÙ¾ìÆü¿ô¤¬¸º¤Ã¤ÆÍøÊØÀ¤¬Áý¤»¤Ð¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶âÍ»»º¶È¤ÏÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¿¾ï»þ¤Ë¤Ï¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÀ©ÅÙ¡¦»ÅÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾ï»öÂÖ¤Ê¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ¡¦¶¡¦·¤ÏÄ¹¤¯µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¤È¤¯¤Ëµ¡Ë¡£¥³¥í¥Ê¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£