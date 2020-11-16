¼êÈ´¤ÎÁÍý¤Ëºá°´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡¼çÉØ¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡È¼êÎÁÍý¿®¶Ä¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³
¡Ö»õËá¤Ê´¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¥¢¥ó¥Á¤ÎÂ¿¤¤¡È¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡É¤¬Î®¹Ô¤·¤¿4¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡© ¤«¤éÂ³¤¯
¡¡»þÃ»¡¢¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¡¢¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¡Ä¡Ä½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ß¡¢É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑÍÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÊÑÍÆ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î»×¤¤¤¬´ÊÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼êÎÁÍý¤ò²ÈÂ²¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤Îò»Ë¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡Ø²¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¡¢ÆüËÜ¿Í¡© Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¿©¥Ö¡¼¥àÁí¤¶¤é¤¤¡Ù¤«¤é¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÊÑÁ«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¢¤é¤Þ¤·¤ò°úÍÑ¤·¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¹¥¤À¤Âå
¡¡2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡¢¿©Âî¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¤ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¥¥ã¥éÊÛ¡£¤½¤ì¤«¤é¥Þ¥«¥í¥ó¡£¤½¤·¤Æ¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ÎÆé¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç³Ú¤·¤¤Î®¹Ô¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤¬¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤ò¤¹¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£2005Ç¯¡¢1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ï30ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿©¤ÎÎ®¹Ô¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿Æ»Ò¤È¤â¤É¤âÀï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤Î®¹Ô¤òÀ¸¤ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ®¹Ô¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£1990Ç¯Âå¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡£¥Ý¥±¥Ù¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ò°é¤Æ¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥á¥é¤ÇÆü¾ï¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü¾ï¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤ò¤¹¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2000Ç¯Âå¡£¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀ¸³è»¨»ï¤¬¼¡¡¹¤ÈÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡£2003Ç¯¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¤Î¡Ø¥¯¥¦¥Í¥ë¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¡ØÅ·Á³À¸³è¡Ù¡ÊÃÏµå´Ý¡¿ÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¡¢2005Ç¯¤Ë¡Ø¤¦¤«¤¿¤Þ¡Ù¡ÊÇÀÊ¸¶¨¡Ë¤¬ÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2004Ç¯¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿À¸³è¾ðÊó»ï¡ØMart¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¸³èÍ·¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦!¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢Âæ½ê¼þ¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ÎÆé¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ÎÆé¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÖ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢ÀÄ¡¢ÎÐ¡Ä¡Ä¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1925Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÆé¤ÏÃòÊª¥Û¡¼¥í¡¼À½¤ÇÇ®ÅÁÆ³Î¨¤¬¤è¤¯¡¢¤Õ¤¿¤¬½Å¤¤¤Î¤Ç¤´ÈÓ¤â¿æ¤±¤ë¡£¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤ä¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤â°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÎÁÍý¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¿Íµ¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤È70Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿Ìµ¿åÆé¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ä¾·Â20Ñ¤Î¤â¤Î¤ÇÌó2.8Ô¤È½Å¤¯¡¢¥¬¥é¥¹¼Á¤Î¥Û¡¼¥í¡¼¤Ï¡¢Íî¤È¤·¤¿¤ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤È·ç¤±¤¿¤ê¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¡£¶õÊ²¡Ê¤«¤é¤À¡Ë¤¤â¸·¶Ø¤È¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤òÍ×¤¹¤ë¡£
¡¡»ä¤¬¤¢¤Îº¢¡¢ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ö²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤âÁá¤¤¤·¡¢¤´ÈÓ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿æ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤¼¤Ò!¡×¤È¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Î°¤µ¤Î¤¿¤á¤À¡£¥Æ¥Õ¥í¥ó²Ã¹©¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¤é¡¢¡Ö¥´¥·¥´¥·Àö¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÉÔÊØ¡×¤È¡¢Å´¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤Û¤É¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¿¨¤ì¤Ð¡¢Èþ¤·¤¤¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ÎÆé¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
©iStock.com
¡¡¹¬¤¤¡¢²È¤Ë¤ÏÊì¤¬¡ÖÀÎÇã¤Ã¤¿¤±¤É»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢5ÁØ¹½Â¤¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿Ìµ¿åÆé¤¬¤¢¤ê¡¢¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ÎÆé¤ß¤¿¤¤¤Ë¾ø¤·¼Ñ¤ä¼Ñ¹þ¤ß¤Ë½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶ä¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤â¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Ìµ¿åÆé¤ÏÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1970Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸º¢¡¢²ÖÊÁ¤ÎÆé¤ä¥Ý¥Ã¥È¤âÎ®¹Ô¡£¤¢¤Îº¢¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ËÊØÍø¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ÎÆé¤Ê¤Î¤À¡£¿Æ»Ò2Âå¤Ç¡¢À¸³è¤ò³Ú¤·¤á¤ëÎ®¹Ô¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤¬Î®¹Ô¤·¤¿Í×°ø¤Ï¡©
¡¡ÃÄ²ôÀ¤Âå¤¬Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ÎÆé¤¬Î®¹Ô¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1991Ç¯¡£¹¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥Ñ¥È¥ê¥¹¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤¬¡¢1994Ç¯¤Ë¡Ø¤ªÆé¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡Ù¡ÊÊ¸²½½ÐÈÇ¶É¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
¡¡½Å¤¯¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤â°¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ÎÆé¤ÏÎÁÍý¤Ø¤Î¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿
¡¡2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ËÂçÎ®¹Ô¤·¤¿Í×°ø¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÊ¿ÌîÍ³´õ»Ò¤¬¼¡¡¹¤È¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ÎÆé¤ò»ØÄê¤·¤¿¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò´©¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤À¡£ºÇ½é¤Î1ºý¤Ï¡¢2003Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¡Ö¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¡×¤À¤«¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¡Ù¡ÊÃÏµå´Ý¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡ØMart¡Ù¤¬¤¯¤êÊÖ¤·¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ÎÆé¤È¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ´©Åö»þ¤ÎÆ±»ï¤ÏÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ØMart¡Ù¤ÇÃÎ¤Ã¤ÆÆé¤òÇã¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Î®¹Ô¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¥¹¥È¥¦¥Ö¤¬2005Ç¯¡¢¥·¥ã¥¹¡¼¥ë¤¬2007Ç¯¤Ë¾åÎ¦¡£ÃòÊª¥Û¡¼¥í¡¼Æé¤ÎÎ®¹Ô¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ÎÎ®¹Ô¤«¤é10Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¾åÎ¦¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â2010Ç¯¤Ë¥Ð¡¼¥ß¥¥å¥é¤È¤¤¤¦ÃòÊª¥Û¡¼¥í¡¼Æé¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¹¤Ã¤«¤êÃòÊª¥Û¡¼¥í¡¼Æé¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃòÊª¥Û¡¼¥í¡¼Æé¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Ë¤á¤¶¤á¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ»¶ñ¤¬ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ»¶ñ¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Î®¹Ô¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ÈÀ¤³¦¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»þÃ»¥Ö¡¼¥à¤ÎÇØ·Ê
¡¡2010Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥ì¥·¥Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï»þÃ»¥Ö¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤¿¡£»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤È¤Ï¡¢Ä´Íý¥×¥í¥»¥¹¤ò´ÊÎ¬²½¤·¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤ÎÄ´Íý»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ëÊýË¡¤À¡£
¡¡2014Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½ñÅ¹°÷¤¬Áª¤Ö¥ì¥·¥ÔËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢ÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þin Japan¤Ç¤â¡¢»þÃ»¥ì¥·¥ÔËÜ¤Î¼õ¾Þ¤¬Áê¼¡¤°¡£ºÇ½é¤ËÎÁÍýÉôÌç¤ÇÂç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¡Ø¾ïÈ÷ºÚ¡Ù¡ÊÈôÅÄÏÂ½ï¡¢¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ï¤Ä¤¯¤ê¤ª¤ÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤¬¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥×¥í¥»¥¹¤ò´ÊÎ¬²½¤·¤¿¥ì¥·¥ÔËÜ¤Ø¤È¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢2018Ç¯¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ÎÁÍýÉôÌçÂç¾Þ¤Ï¡Ø¤ß¤½½Á¤Ï¤ª¤«¤º¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÀ¥Èø¹¬»Ò¡¢³Ø¸¦¥×¥é¥¹¡Ë¤È¿È¤â¤Õ¤¿¤â¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢Ì£Á¹½Á¤Î¶ñºà¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÄêÈÖÏÂ¿©¤ÎÌ£Á¹½Á¤³¤½¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë»þÃ»ÎÁÍý¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£
¡¡¥¹¡¼¥×¤¬Î®¹Ô¤·»Ï¤á¤¿¤³¤ÎÇ¯¡¢¡Øµ¢¤êÃÙ¤¤¤±¤É¤³¤ó¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ê¤éºî¤ì¤½¤¦¡Ù¡ÊÍ²ì·°¡¢Ê¸¶Á¼Ò¡Ë¤âÆþ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æù¤ä¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¶ñºà¤«¤é½Ð¤ë¤¦¤Þ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢½Ð½Á¤ò»È¤ï¤Ê¤¤´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢Èé¤ò¤à¤¯¤Î¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¶Ø¤¸¼ê¤Ë¤·¤¿ËÜ¤À¡£Æù¤ÈÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ1ÉÊ¤Ç¤ª¤«¤º¤¬´°·ë¤¹¤ë¹©É×¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤ª²Û»ÒÉôÌçÂç¾Þ¤Î¡Ø¤Ø¤¿¤ª¤ä¤Ä¡¡¾®ÇþÊ´¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÇòºêÃã²ñ¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¥ì¥·¥Ô¡Ù¡ÊÇòºêÍµ»Ò¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤â¡¢·¿¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¼ê·Ú¤µ¤¬Çä¤ê¡£¤³¤Á¤é¤Ï2010Ç¯Âå¡¢¤³¤Í¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¡¢ºàÎÁ¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾ï¼±¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿²è´üÅª¤ÊÎÁÍýËÜ
¡¡¤Þ¤¿2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¡ØÊÂ¤Ù¤ÆÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ê¾åÅÄ½ß»Ò¡¢¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¸¶À£Âç¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿·¿»æ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÁÇºà¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ò¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤Ù¡¢Êñ¤ó¤Ç¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ê¤É¤Ç¾Æ¤¯ÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Ä¤¯¤êÊý¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ä¤¯¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÎÁÍý¤òÉý¹¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤ëÄÌ¾ï¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·çÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤¤Á¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÂç»ö¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÆÉ¤ßÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥Ä¥Õ¥Ä¤ÈÊ¨¤¤¤Æ¤¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Ë¤Ï¡¢»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤òÆÉ¤ó¤Ç¿·¤·¤¤ÎÁÍý¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¯»×¤¨¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±½ñ¤Î¾ì¹ç¡¢¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¼ê´Ö¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤ÎÄ´ÍýÆ»¶ñ¤â±ø¤µ¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¡£Ä´Íý¤ÎÅÓÃæ¤ÇÄ´Ì£ÎÁ¤òÅêÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢¤¢¤ï¤Æ¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë´í¸±¤â²óÈò¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤â15Ê¬¤·¤«¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¿À®¤Î½é¤áº¢¤Ë¤â¾®ÎÓ¥«¥ÄÂå¤Î¤â¤Î¤òÃæ¿´¤Ë»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤·¤í¡¢¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥°¥é¥¿¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ëÎÁÍý¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¸å¤À¡£¾®ÎÓ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¿¥ó¥¹¡¼¥×¤Î¥ï¥ó¥¿¥ó¤ÎÈé¤ÈÃæ¿È¤òÊÌ¡¹¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ö¤ï¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¥ï¥ó¥¿¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤â¤È¤â¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ëÎÁÍý¤¬Ãæ¿´¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Æù¤ÎÂØ¤ï¤ê¤Ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤¦¥«¥ì¡¼¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó°ì¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ëÎÁÍý¤Ê¤É¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¡£¡Ø¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò»È¤¦¥ì¥·¥Ô¤â¡¢¤¯¤êÊÖ¤·Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2000Ç¯Âå¤Ï»þÃ»¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì¤Ä¤ÎÆé¤ÇÆó¤Ä¡¢»°¤Ä¤ÎÎÁÍý¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë±ü±òÔè»Ò¡Ê¤È¤·¤³¡Ë¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢»þÃ»¤ÎÄ¬Î®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸³èÍÍ¼°¤ÎÊÑ²½¤¬»þÃ»¥Ö¡¼¥à¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿
¡¡2010Ç¯Âå¤Î´ÊÎ¬²½¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç1À¤Âå¤«¤±¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³×¿·¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¼¡¢Ê¿À®¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë»þÃ»¥ì¥·¥Ô¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆ¯¤¯½÷À¤¬¤Õ¤¨¤Æ¡¢»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¿©»ö¤Î»ÙÅÙ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤¬¼çÎ®¤Î»þÂå¤Ë¡¢ÎÁÍý¤Ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¬Î®¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤òÀµ¤·¤¤¤È¤·¤¿É÷Ä¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©¤Ù¼ê¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë´ÊÎ¬²½¤Ç¤Ï¤ï¤Ó¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤¬Ä¹Ç¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢ÎÁÍý¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢°ì½Á»°ºÚ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢°ì¿©°ì¿©¤¬´°àú¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿©Âî¤ÎÆü¾ï¤È¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë½µËö¤ä¥Ï¥ì¤ÎÆü¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£ÎÁÍý¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Èè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤éÍýÁÛÅª¤Ê¿©Âî¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¡¢¤¤¤¤»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤ÎÃÂÀ¸
¡¡1¿©¤Þ¤¿¤Ï1ÉÊ¤ÎÎÁÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©ºà¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È»Ô¾ì¤¬¹¤¬¤ê³èÀ²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2013¡ÊÊ¿À®25¡ËÇ¯¡£Çä¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÍµ¡ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¤é¤Ç¤£¤Ã¤·¤å¤Ü¡¼¤ä¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¿©ºàÈÎÇä¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¿©ÉÊÄÌÈÎ¤¬»²Æþ¡£¤ä¤¬¤Æ¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥ï¥¿¥ß¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤â¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¿©ÉÊÈÎÇä¤Î·ÁÂÖ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤Ï2017Ç¯¤Ë¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤¿ÀÞ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£»È¤¤¾¡¼ê¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤ËÂ¿Ë»¤Ê¿Í¤¬»þÃ»¤Ë»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤È»×¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥ì¥·¥Ô¤È²¼½èÍýºÑ¤ß¤ÎÉ¬Í×¤Ê¿©ºà¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤¿¤ä¤¹¤¯¿©»ö¤Î»ÙÅÙ¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ä¤¬¼èºà¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤â¡¢¼çÉØ¤¬ÉÔºß¤Î¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤äÉ×¤¬¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤Ç¿©»ö¤Î»ÙÅÙ¤ò¤¹¤ëÎã¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¯¿Í¿ô¤Î²ÈÄí¤ä¡¢³°¿©¤¬Â¿¤¯¿©ºà¤òÍ¾¤é¤»¤¬¤Á¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¿©ºà¤òÇã¤¦¾ì¹ç¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤òÇã¤¦¾ì¹ç¤è¤ê³ä¹â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë½÷À¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Ë»¤·¤¯¤ÆÎÁÍý¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿ÁíºÚ¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò»Å¾å¤²¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¿´¶ì¤·¤¤¡£¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤±¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤¤ë¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢¤½¤Îºá°´¶¤âÇö¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¼êÈ´¤¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤¿¤Á
¡¡¼«Âð¤òÎ¥¤ì¤ÆÆ¯¤¯´ûº§½÷À¤¬¤Õ¤¨»Ï¤á¤ÆÈ¾À¤µªÍ¾¤ê¡£3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤ò»ý¤Ä½÷À¤¿¤Á¤¬¼«Âð¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢¡Ö¼êÈ´¤¤·¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¶¯Å¨¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÆâÌÌ²½¤·¤¿Êì¿Æ¡¢¸È¤äÀ¤´Ö¤ÎÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡½÷À¤¬·ëº§¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤¼çÉØ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢1917¡ÊÂçÀµ6¡ËÇ¯¤Ë¡Ø¼çÉØÇ·Í§¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¹¤¬¤êÄêÃå¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¼çÉØ¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤òÀâ¤Â³¤±¤¿¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢1975Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤ËÀì¶È¼çÉØ¤¬¤Ø¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¼çÉØ»¨»ï¤ÏÇä¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£1985¡Ê¾¼ÏÂ60 ¡ËÇ¯¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±»ï¤¬¼çÉØ¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤ò°ìÀÚÀâ¤«¤º¡¢¼ÂÍÑ¤ËÅ°¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿À®¤Î½é¤áº¢¤Ï¡¢¡Ø¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡Ù¤¬¥Æ¥¥¹¥È´ë²è¤Ç²Ã¹©¿©ÉÊ¤äÁíºÚ¤Ë¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡¢1990Ç¯¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¤¹¤Æ¤¤Ê±ü¤µ¤ó¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤¬²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤òÀ¹¤ó¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê´ë²è¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤É¡¢¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®¶Ä¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÎÁÍý¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á
¡¡¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤ÎÎ®¹Ô¤ÈÄêÃå¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼êÎÁÍý¿®¶Ä¤Îº¬¶¯¤µ¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¿©ºà¤ÎÄÌÈÎ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³°Ê³°¤Ë¡¢²Ã¹©¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¡¢¿©ºà¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¡¢²¿¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¤·¤«¤·ÎÁÍý¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬¡¢¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¤ÈÄêÃå¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¸½Âå¿Í¤¬¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅö¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ò°ì¤«¤é¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¤Ä¤¯¤ë»þ´Ö¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬Íß¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¿ôÇ¯Ì£Á¹¤Å¤¯¤ê¡¢Çß¼ò¡¦Çß´³¤·¤Ê¤É¤ÎÇß»Å»ö¤Ê¤É¤¬Î®¹Ô¤ê¡¢2020Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¶¼°Ò¤Ë¤è¤ê¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¬¤Õ¤¨¤ë¤È¡¢¼ê¤Î¤«¤«¤ëÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤Õ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÎÁÍý¤·¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÁÍý¤Ç¥é¥¯¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÂÕ¤±¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËË»¤·¤¤¤»¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£Ë»¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ïº£Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤À¡£ÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢²þÁ±¤ò»î¤ß¤ë´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤ÏÂ¿Ë»¤Ê¿Í¤À¤±¤¬³èÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Õ¤À¤óÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¤²ÈÂ²¤ä½é¿´¼Ô¤¬ÎÁÍý¤ò³Ø¤Ö¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»È¤¦¡£¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È·É±ó¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£²¿¤è¤ê¸¥Î©¤ò·è¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼Â¤Ï¿©»ö¤Î»ÙÅÙ¤ÇÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤ò¤Ø¤é¤»¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤Ï¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤ä¥ì¥·¥ÔËÜ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¤ÈÊÂ¤ÖÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¥Ö¡¼¥à
¡¡1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿1990Ç¯Âå¡¢»ä¤ÏËèÆüÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÁÍý¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤À¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£1¿Í¤Ç¿©ºà¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ÆÊÒ¤Å¤±¤ë¡£¤½¤Î¤¯¤êÊÖ¤·¤¬Ã±Ä´¤Ç¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡´ðËÜ¤Î¸¥Î©¤Ï¤´ÈÓ¤ÈÌ£Á¹½Á¡¢¾Æ¤µû¡¢ÉûºÚ¡£ÉûºÚ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¾ïÈ÷ºÚ¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥·¥¤¥¿¥±¡¢ÌýÍÈ¤²¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ò¥¸¥¼Ñ¤«¡¢¥Ò¥¸¥¤òÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤ËÂØ¤¨¤¿¤À¤±¤Î¡¢ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤Î¼ÑÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿©Âî¤ËºÜ¤»¤ë¡£´ÊÃ±¤À¤±¤ÉÃ±Ä´¤Ê¿©À¸³è¤Î¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ï¤¢¤Îº¢¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤°Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾ïÈ÷ºÚ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ïÈ÷ºÚ¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï2²ó¤¢¤ë¡£1ÅÙÌÜ¤Ï1980Ç¯Âå¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ó¥°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Æ¯¤¯¼çÉØ¤¬¤Õ¤¨»Ï¤á¤¿»þÂå¤Ç¡¢¡Ö²È¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¤Ê¤éÆ¯¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÉ×¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢½µËö¤Ë¾ïÈ÷ºÚ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤«²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤·¤¿ÁÇºà¤òÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¡¢Ê¿Æü¤ÎÉéÃ´¤ò¤Ø¤é¤½¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£
¥°¥ë¥á¤Ê¶¦Æ¯¤À¤Âå¤¬Áý¤¨¤ÆºÆ¥Ö¡¼¥à¤ò·Þ¤¨¤¿
¡¡ÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤Î¾ïÈ÷ºÚ¤¬Ãæ¿´¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤¿2010Ç¯Âå¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ´ü¤Î¶¦Æ¯¤½÷À¤¬¤Õ¤¨¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö²È¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¼«¿È¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î¶¦Æ¯¤¼çÉØ¤È°ã¤Ã¤Æ¥°¥ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤¬¤Õ¤¨¤Æ³°¿©¤ÏÆü¾ï²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Àº£¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¿À®¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³°¹ñÎÁÍý¤â¿©¤Ù´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÁíºÚ¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿Í¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¥°¥ë¥á¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¾ïÈ÷ºÚ¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ÏË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¡¢¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¥Ö¡¼¥à¤ÏºÆ¤Óµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¯¤ê¤ª¤ÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤¬½ñÅ¹¤ÎÃª¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¡¢2014Ç¯¤ÎÂè1²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in Japan¤ÎÎÁÍýÉôÌçÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¾ïÈ÷ºÚ¡Ù¤À¤í¤¦¡£É½»æ¤Ë¡Öºî¤Ã¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤´¤Ï¤ó¤Ë¤ªÊÛÅö¤Ë¤¹¤°¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤º109¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£
¡¡¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤Æù¤Î¥½¡¼¥¹ßÖ¤á¡×¡Ö¤¤¤ï¤·¤Î¤·¤ç¤¦¤¬Çß¼Ñ¡×¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¡Ö¥´¡¼¥ä¤Î¤·¤ç¤¦¤æÄÒ¤±¡×¡ÖÆ¦¤Î¥Þ¥ê¥Í¥µ¥é¥À¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¡£Ãæ¤Ë¤¢¤ë¢þ¢þÄÒ¤±¤ä¥Þ¥ê¥Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÉØ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¾ïÈ÷ºÚ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¼çÉØ¤ÏË»¤·¤¯¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¾ïÈ÷ºÚ¤ò»È¤¤²ó¤¹¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃÎ·Ã¤Ëº£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò´Þ¤á¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¤È¤«¼êºî¤êÎÁÍý¤ò¿©Âî¤ËºÜ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á
¡¡ÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in Japan¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¥Ö¡¼¥à¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¼õ¾Þºî¤¬Â³¤¤¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏÎÁÍýÉôÌç¤Ë¡Ø·èÄêÈÇ! Ä«¤Ä¤á¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±! ºî¤ê¤ª¤¤Î¥é¥¯¤¦¤ÞÊÛÅö350¡Ù¡ÊÊ¿²¬½ß»Ò¡¢¥Ê¥Ä¥á¼Ò¡Ë¤¬Æþ¾Þ¡£2016Ç¯¤Ï¡Ø¤Ä¤¯¤ª¤¡Ù¡Ênozomi¡¢¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤¬ÎÁÍýÉôÌçÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ´°À®¤·¤¿ÎÁÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤·¤¿Æù¤òÎäÂ¢¤äÎäÅà¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤Ë°Ü¤ê¡¢2018Ç¯º¢¤Ë°ìÅÙÄÃÀÅ²½¤·¤¿¸å¡¢2019Ç¯¤«¤é²¼Ì£ÎäÅà¤¬ºÆ¤ÓÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎ·Ã¤Î¤¢¤ë¿·¤·¤¤Äó°Æ¤ò¤¹¤ì¤ÐÎ®¹Ô¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Õ¤À¤ó¤ÎÎÁÍý¤Î½àÈ÷¤ò´ÊÃ±¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¥ì¥·¥Ô¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¡¢Ë»¤·¤¯¤ÆÎÁÍý¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«¼ê¤Å¤¯¤êÎÁÍý¤ò¿©Âî¤ËºÜ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£³°¿©¤¹¤ë¤³¤È¤âÁíºÚ¤òÇã¤¦¤³¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂ¿Ë»¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¼ê¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÍê¤â¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê°¤¸Å ¿¿Íý¡Ë