第99回 全国高校サッカー選手権 大会の組み合わせ抽選会が16日に都内で行われた。24年連続26回目の選手権出場となる青森山田(青森)は、初戦で広島皆実(広島)と対戦。Jリーグ内定の4選手を擁する昌平(埼玉)は1回戦で高川学園(山口)と激突する。なお、開会式での選手宣誓は前橋商(群馬)の主将・石倉潤征選手に決定した。決勝戦は来年1月11日(月・祝)に埼玉スタジアム2002で行われる。組み合わせは以下の通り。■1回戦【山梨】山梨学院 vs【鳥取】米子北【茨城】鹿島学園 vs 【三重】海星【長野】松本国際 vs 【京都】京都橘【埼玉】昌平 vs 【山口】高川学園【千葉】市立船橋 vs 【佐賀】佐賀東【秋田】明桜 vs 【沖縄】那覇西【東京B】関東第一 vs 【奈良】山辺【岩手】遠野 vs 【兵庫】神戸弘陵【石川】星稜 vs 【岡山】作陽【神奈川】11月28日決定 vs 【福岡】東福岡【山形】日大山形 vs 【滋賀】近江【群馬】前橋商 vs 【鹿児島】神村学園【福井】丸岡vs 【熊本県】11月21日決定【北海道】札幌大谷 vs 【香川】大手前高松【岐阜】帝京大可児 vs 【和歌山】初芝橋本【愛知】東海学園 vs 【高知】明徳義塾■2回戦【静岡】藤枝明誠 vs 【愛媛】新田【福島】学法石川 vs 【長崎】創成館【宮城】仙台育英 vs 【宮崎】宮崎日大【大阪】履正社 vs 【新潟】帝京長岡【栃木】矢板中央 vs 【徳島】徳島市立【富山】富山第一 vs 【大分】日本文理大附【東京A】堀越 vs 【島根】大社【広島】広島皆実 vs 【青森】青森山田