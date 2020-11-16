¹ø¥Ï¥êÂÎ·¿¤ò¸«»ö¤Ë¥«¥Ð¡¼¡ªÏÃÂê¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ö¥¹¥¥Ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¡×¤ÎºÙ¸«¤¨¥³¡¼¥Ç½Ñ
¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥º¥¹¥¥Ë¡¼¥¢¥ó¥¯¥ë¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤ÎÆÃÄ§
¥æ¥Ë¥¯¥í¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥º¥¹¥¥Ë¡¼¥¢¥ó¥¯¥ë¥¸¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¾æÄ¹¤á74cm¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï3,990¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥«¥é¡¼¡§09 BLACK¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡¢68 BLUE¡Êµ»öÆâÃåÍÑ¡Ë¤Û¤«¡¢Á´5¿§Å¸³«¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥º¥¹¥¥Ë¡¼¥¢¥ó¥¯¥ë¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤Î28¥¤¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬172cm¤¢¤ë¤Î¤Ç¾æÄ¹¤á¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¤Ï¤¿´ÃÏ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¤Î·Á¤äÂÀ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¥Ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤Ç¹Å¤¤À¸ÃÏ¤À¤ÈÆ°¤¤Å¤é¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ï¡ÈÃå°µµ¡Ç½¡É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ·Á¤âÍ¥½¨¡ª¥¹¥¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤ËÂÀ¤â¤â¼þ¤ê¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤á¤Ê·Á¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ÈÂÀ¤â¤â¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤»ä¤Ç¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¹ø¥Ï¥ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÃå¤³¤Ê¤·3Áª
¤³¤Á¤é¤ÏNG
¢¨¥â¥Ç¥ë¿ÈÄ¹¡§172cm
¤³¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤À¤¤¤Ö¥«¥Ð¡¼¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¹ø¥Ï¥ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£
OK¥³¡¼¥Ç¡¥Ù¥¹¥È¤Ç¥«¥Ð¡¼¡ª
¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤Ïº£Ç¯¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤È¾æÄ¹¤á¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ø¼þ¤ê¤ò±£¤·¤Ä¤Ä¡¢Ã»Â´¶¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
OK¥³¡¼¥Ç¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥«¥Ð¡¼¡ª
¼¡¤Ï¿ÈÉýÂç¤¤á¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¿ÈÉý¤¬Âç¤¤á¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¿þ¤È¹ø¥Ï¥ê¤È¤Î¡È·ä´Ö¡É¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹ø¼þ¤ê¤¬ºÙ¤¤¤è¤¦¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾æ¤¬Ä¹¤á¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¹ø¼þ¤ê¤ò±£¤¹Ãå¤³¤Ê¤·¤Ç¤ÏÃ»Â´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
OK¥³¡¼¥Ç£±©¿¥¤ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¡ª
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î±©¿¥¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¿þ¤¬Âç»ö¡ª¿þ¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë±©¿¥¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÀ¤â¤â¤È¤Î´Ö¤Ë¡È·ä´Ö¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤áÂ¤¬ºÙ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æº£²ó¤Ï¡¢¹ø¥Ï¥ê¤µ¤ó¤Ç¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤Ï¤±¤ë¥¹¥¥Ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Ï¥Ë¥Ã¥È¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ç¾åÈ¾¿È¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤Ï¤±¤ë¥¹¥¥Ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤¬³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£