【今週スタートの海外ドラマ】ジュード・ロウ出演の新作や『NCIS：ニューオーリンズ』新シーズンが日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は『リバーサイド』スピンオフ作品となるミュージカルコメディや、ブラッド・ピット率いるプランBと米HBOが手掛け、ジュード・ロウ、ナオミ・ワッツといった映画スターが出演する話題作が日本初放送となる。お見逃しなく!

■11月17日(火)

・『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』シーズン3(Huluプレミア)

不倫相手に騙されて詐欺、資金洗浄などの重罪で起訴され、7年の懲役を求刑された主人公マカレナ。それでも刑務所で過ごすうち、少しずつ立場を確立して仲間と呼べる存在もできていた。そんな中、囚人の収容人数が増えたことから、マカレナと数人の囚人は新たな刑務所に移送され、別のグループが幅を利かせている見知らぬ環境でゼロからのスタートを強いられることに。さらに、マカレナに恨みを持っている人物が姿を現して...。新たな刑務所での熾烈な戦いが再び幕を開ける。

■11月20日(金)

・『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン6(スーパー!ドラマTV)

最新シーズンでは、プライドがかつて受けた拷問の影響で発症した不眠と悪夢が悪化し、いよいよ治療に専念することになった。ロレッタから紹介された医師の元で治療をすべく、しばらく休暇を取ることにしたが、チームが人手不足になってしまうことから、プライドは休暇前にあらかじめ後任の派遣を依頼する。今シーズンより、『グレイズ・アナトミー』や『サバヨミ大作戦!』にゲスト出演する他、『オリジナルズ』のマルセル・ジェラード役で知られるチャールズ・マイケル・デイヴィスが出演!

・『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』(スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-)

ブラッド・ピット率いるプランBと米HBOが贈る新たな形のミステリードラマの本作は、「夏」と「冬」3話ずつの2部構成で贈る全6話。ロンドン郊外の孤島を舞台に、島の伝統と文化を守るためには手段を選ばない謎めいた島民を相手に、「夏」ではジュード・ロウ(『シャーロック・ホームズ』シリーズ)演じるサムが、「冬」ではナオミ・ハリス(『007』シリーズ)演じるヘレンが奇妙で恐ろしい体験をし、それぞれのトラウマと向き合わされ、精神を追い詰められていく。

■11月21日(土)

・『レコニング〜深淵をのぞく者〜』(WOWOW)※第1話無料放送

舞台は、カリフォルニア州郊外の閑静な町。公立高校に勤めるレオは、別れた妻と暮らしていた息子パクストンを引き取ったが、若い妻と再婚したことで彼に負い目を感じていた。ある日、レオの勤める高校の女子生徒グレッチェンが失踪し、川沿いで遺体となって発見される。かつてこの町ではタトゥーの女性を狙う連続殺人事件が発生しており、"RRK(ロシアン川連続殺人鬼)"と呼ばれるその犯人は捕まらないまま未解決事件として葬られていた。この事件を執念深く追っていた捜査官のマイクが今回の事件を担当することに。果たして"RRK"は再び動きだしたのか...。

・『ケイティ・キーン』(スーパー!ドラマTV)※先行プレミア放送

『リバーデイル』『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』に続く、アーチー・コミック・ユニバース第3弾となる『ケイティ・キーン』。アーチー・コミックスのキャラクターを下敷きに、主人公ケイティ・キーンをはじめとする20代のメインキャラクター4人がニューヨークで夢を追いかけるミュージカル・ドラメディ。レギュラー放送は12月24日(木)22:00より。

