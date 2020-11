共働きが増えた現代でも、家事は女性の負担が大きくなりがちだ。海外には、「それが当たり前」と考え、とんでもない事件を起こした人がいる。アメリカ・イリノイ州クック郡検事局は、交際相手の女性と、その母親および姉の3人を銃で撃って殺害し、その後2カ月にわたって逃亡した男を逮捕したと海外ニュースサイト『Daily Mail』『Chicago Tribune』などが11月6日までに報じた。 >>妻を脅して、とある動画を配信していた夫が逮捕 卑劣な行為に批判が集まる<< ​​​記事によると、シカゴ在住の25歳の男は、2年ほど前から24歳の女性と交際。6月21日は父の日で、女性は子どもを連れて、男の家に泊まりに来ていたという。2人は一緒に住んではいなかったが、2人の間には4カ月前に誕生したばかりの息子がいた。男は翌朝、女性に「朝食を作ってくれ」と頼んだが、断られたという。女性は体調が悪く、家事ができる状態ではなかったようだ。続けて男は、「髪の毛を編んでくれ」と女性に要求。こちらも拒否したところ、男が激高、女性の顔面を殴った。その場にいた男の祖母が、女性を一旦外に出したが、男は「なんで俺のためにやってくれないのか」と叫んでいたそうだ。女性は、助けを求めて母親に連絡。しばらくして女性の56歳の母親、27歳の姉が男の家に到着。2人が駆け付けたことで、男はさらに激高。「皆出ていけ!息子は渡さない」と叫び、女性と再び口論。男は持っていた銃で、女性と母親、姉を次々に撃ったという。母親と姉はその場で死亡、女性は病院に搬送されたが3カ月後に死亡が確認された。男は現場から逃走。指名手配されていたが、事件発生から2カ月後に交通事故を起こして身元が判明、無事逮捕されたという。このニュースが世界に広がると、ネット上では「男の中身は幼稚園児並み。ごはん作って、髪結ってと、その年で恥ずかしくないのか」「体調悪い彼女にいろいろやらせようとしたうえに、逆切れして殺すとか、とんでもない奴」「刑務所なら朝食は自動で出てくる。良かったね」「こんな人死刑が妥当」など男を非難する声が殺到した。海外には、食事を作らなかったことで、殺人事件に発展したケースが他にもある。アメリカ・フロリダ州マイアミ警察は、ハンバーガーを作ってくれないと口論になった妻を、包丁で刺して殺害した男を逮捕したと海外ニュースサイト『CBS News』『NBC MIAMI』などが2013年1月に報じた。記事によると、2013年1月21日夕方、女性(年齢不明、以下娘)が両親(当時78歳の父親、71歳の母親)の家を訪れた。家に入ると、床に横たわる母親を発見。母親は意識がなく、あたり一面が血の海であったという。娘はすぐに緊急通報。警察および救急隊が駆け付けたが、母親はその場で死亡が確認された。しばらくして父親が帰宅。父親は当初、強盗のしわざと主張していたが、最終的には殺害を認めたそうだ。父親は犯行の動機について、「ハンバーガーを作ってくれ」と母親に頼んだが、拒否されたため口論となり、台所にあった包丁で母親を刺したと語っている。娘の話では、父親は長年、母親に家庭内暴力を振るっていたという。母親は熱心なカトリック信者で、家族は一緒にいるべきとの強い信念に従い、離婚する考えはなかったそうだ。父親は逮捕され、第二級殺人罪で起訴されたという。その後、父親の判決を伝える続報はない。食事作りなど家事は何かと手間がかかるものだ。それなのに、自分の思い通りにならないからといって、相手を逆恨みして殺害するとは、あまりにも残虐で身勝手な犯行というよりほかない。記事内の引用についてChicago man, 25, is arrested for killing his girlfriend, her mom and her sister when she refused to cook him breakfast and braid his hair, after three months at large(Daily Mail)よりhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-8922979/Chicago-man-arrested-killing-girlfriend-mom-sister-refused-cook-breakfast.htmlMan held without bail in fatal shootings of his girlfriend, her mother and sister (Chicago Tribune)よりhttps://www.chicagotribune.com/news/criminal-justice/ct-triple-homicide-domestic-violence-charges-20201106-oky4m4nf5jfyrcfm5bo6aarv7m-story.html"Hamburger dispute" allegedly led Fla. man, 78, to fatally stab wife, report says (CBS News)よりhttps://www.cbsnews.com/news/hamburger-dispute-allegedly-led-fla-man-78-to-fatally-stab-wife-report-says/Elderly Miami Man Accused of Fatally Stabbing Wife over Hamburger Held Without Bond(NBC MIAMI)よりhttps://www.nbcmiami.com/news/local/elderly-miami-man-accused-of-fatally-stabbing-wife-over-hamburger-held-without-bond/1928487/