¡È¤È¤¤á¤¡É¤è¤ê¤â¡È¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡É¤òÉÁ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡Ø¥Û¥¿¥ë¥Î¥Ò¥«¥ê¡Ùºî¼Ô¤¬»×¤Ã¤¿ÍýÍ³
2007Ç¯¤Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢¡Ö´³Êª½÷¡×¤È¤¤¤¦¿·¸ì¤âÎ®¹Ô¤µ¤»¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥Û¥¿¥ë¥Î¥Ò¥«¥ê¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¤Ò¤¦¤é¤µ¤È¤ë¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤¦¤é¤µ¤ó¤¬º£·î¡¢Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡ØPalcy¡Ê¥Ñ¥ë¥·¥£¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¿·Ï¢ºÜ¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
35ºÐ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ï¥ë¤¬¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤Â³¤±¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦²¦»Ò¤ÈÆþÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¡ÖÆùÂÎÀÜ¿¨¤Ï¤Ê¤·¤Ç¡×¤È¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢·ëº§¸å¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤â¤¬¤¯¡ÈÂç¿Í¤Î¡É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥Ï¥ë¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¡¢´ûº§»Ò»ý¤Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇ¯²¼¤Î2¡¦5¼¡¸µÇÐÍ¥¤ÈÉÔÎÑ¤òÂ³¤±¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÎÅß¼Â¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯ÆÈ¿ÈÆù¿©·Ï½÷»Ò¡¦½©ºÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÀ°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈËÁ¸±¡È¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¶»¥¥å¥ó¡×¤ä¡Ö¤È¤¤á¤¡×¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ò¤¦¤é¤µ¤ó¤ÎºîÉ÷¤«¤é¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ç¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿Ì¡²è¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¾¯½÷Ì¡²è¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¡Ö¤Á¤å¡¼¡×»ß¤Þ¤ê
¡½¡½¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡ÙÇÒÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¤«¤Ê¤êºÝ¤É¤¤¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ò¤¦¤éÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤¦¤é¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ËèÏÃ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤êÉÁ¤¯¤Î¤Ï»ä¤ÎÌ¡²è²È¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£²¦»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¿Í¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢20Âå¤Îº¢¤Î·Ð¸³¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤óÅÅ¼Ö¤ÇÆÉ¤àºÝ¤Ë¤ÏÇØ¸å¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À¤ÎÀ°¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÇº¤ß¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ò¤¦¤é¡§¼ÂºÝ¤Ë»ä¤Î¼þÊÕ¤Î40Âå¡Á50Âå¤Î½÷À¤ËÇº¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿¼¹ï¤Ê¡ÖÎ¥º§ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¸½¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÉÁ¤¯¤Ù¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ò¤¦¤éÀèÀ¸¤ÏËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤á¤¡É¤ÎÍî¤È¤·Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Ò¤¦¤é¡§¤â¤È¤â¤È»ä¤Ï¾¯½÷Ì¡²è»ï¡Ø¤Ê¤«¤è¤·¡Ù¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤»¤¤¤¼¤¤¡Ö¤Á¤å¡¼¡×»ß¤Þ¤ê¡£½÷À¤Ë¤âÀÍß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶¯°ú¤ÊÂÖÅÙ¤¬¡Ö¥¥å¥ó¡×¤ä¡Ö¤È¤¤á¤¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤¤Î½÷À¤¿¤Á¤ò¡Ö¼õ¤±¿È¤Ë¤µ¤»¤ë¡×»öÂÖ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥ºÂè1ÏÃ¤è¤ê
É×ÉØÌäÂê¤Ï¡ÖÆ¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡×¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ò¤¦¤é¡§ºîÃæ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ï¥ë¤¬²¦»Ò¤ËÆ¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥óº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤¤¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤À¤È¡ÖÆ¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡×¤Ï¾¯½÷Ì¡²è¤Îµ¹æÅª¤Ë¤ÏÎ¾»×¤¤¤Î°õ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Î¾ì¹ç¥Ï¥ë¤¬ËÜÅö¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¡ÖÆ¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤ÆËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢»ä¤Î°ÊÁ°¤ÎÌ¡²è¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£É×ÉØ¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÆ¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡×¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤É¤¦²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¼¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ï¥ë¤¬Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ·¤Ó¿Í¤Î¡Ö²¦»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¡¿À»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥ºÂè1ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½1Ç¯Á°¤«¤é¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Ò¤¦¤é¡§ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢30Âå´ûº§½÷À¤ÈÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë20ÂåÃËÀ¤ä¡¢½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëOL¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÈ¿È½÷À¤Ê¤É¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿½÷À¤Ç¤¹¤Í¡£Î¥º§¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÃËÀ¤È¥Ç¡¼¥È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Îø°¦»Ô¾ì¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼çÉØ¤ÏÅ·°æ¤Ë¿ä¤·¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤ÎÉ×±Û¤·¤Ë¿ä¤·¤ò¸«¤ÆÉâµ¤¿´¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÎÑÍý´Ñ¤äÀÍß¤Î¶¯¤µ¤â°ã¤¦¡£¡ÖÉÔËþ¤Ê¤éÉâµ¤¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍßµá¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö²ò¾ÃË¡¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÈ¯¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¼«³ÐÅª¤Ê¿Í¤Û¤É¡Ö²ò¾ÃË¡¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌ¡²è¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥â¥ä¤ë¡×Çº¤ß
¡½¡½À°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ª¥ó¥ÊÃ£¤Î¡ÖËÁ¸±¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÉÔÎÑ¡×¤µ¤¨¤âÀµÅö¤Ê¡ÖËÁ¸±¡×¤Î¤¦¤Á¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ò¤¦¤é¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ï¥ë¤È²¦»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë·ëº§¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤À¤È¡¢¾ï¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÉ×ÉØ¤È¤ÏËÜÍèÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÂ¾¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¡ÖÉÔÎÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤ë»öÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤¤Î¿Í¡¹¤¬¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¹¤ëÎ¢¤Ë¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æ¤º¤ë¤¤¡×¡Ö»äÃ£¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤º¤ë¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤Ç¤ÏÉÔÎÑ¤äÉâµ¤¤¬ËÜÍè¼«Á³¤ÊÍßË¾¤Ê¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¹ç°Õ¤Î¾å¤ËÊ£¿ô¤ÈÎø°¦´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¡È¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤½¤³¤«¤é¤Î³ëÆ£¤äÍÉ¤é¤®¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤³¤ò¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ï¥ë¤ä´ûº§¼Ô¤ÎÅß¼Â¡¢Æù¿©·Ï¤Î½©ºÚ¤Î3¿Í¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ï¼±¤ËÇû¤é¤ì¤¿À¤¤ÎÃæ¤ò¡ÈÀ¸¤È´¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥¯¥¹¤É¤³¤í¤«¥¥¹¤â¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡¿À»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥ºÂè3ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½²¦»Ò¤¬¥Ï¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö·ëº§¤·¤¿¤±¤É¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡ÊÆùÂÎ´Ø·¸¡Ë¤Ï¤Ê¤·¤Ç¡×¤È¾×·â¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤¬Îø°¦¤äÀ°¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡¢²¦»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤¬¼ÂºÝ¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤¦¤é¡§°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤¿¤±¤ì¤É¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×ÃËÀ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¿Æ¤ò°Â¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç½êÂÓ¤ò»ý¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉÁê¼ê½÷À¤òÀ°¦ÂÐ¾Ý¤Ë¸«¤é¤ì¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤¤¤¤Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤·¡×¤Ç¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À°¦¤òµá¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤´ÖÂÎ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ·ëº§¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ëº§¡×¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï½÷ÀÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²¦»Ò¤Î¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ê¤¤¤â¤Î¤È°·¤¦¡×¹ÔÆ°¤Ï¥Ï¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Å¤é¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥â¥ä¤ë¡×Çº¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ°¦¤Î¤³¤È¤Ï½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼çÄ¥¤äÂÐÏÃ¤¬Æñ¤·¤¤ÏÃ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¡×¤ËÂÐÖµ¤·¤¿¤È¤¤Ë½÷À¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ò¤¦¤é¡§ÂÐÏÃ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¡Ö²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤â¤Ã¤È¼«³ÐÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÛ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¡×¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ç¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ó¤¤¤Æ¤ß¤ë¡×¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤Ã¤¿¤Ê¤éÌá¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ò·èºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ï¥ë¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤Ç¡¢¡Ö¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤µ¤Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¯½÷Ì¡²èÊ¸²½¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ºá
¡½¡½²¦»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤äÆìÄ¥¤ê¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò·Àµ¡¤Ë¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ò¤¦¤é¡§¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î½÷À¤¬²¿¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤«¡¢ËÜ¿Í¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÉÔËþ¡×¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁê¼ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ë¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸À¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤ëËÁ¸±¤â¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¤¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½É×¤Î²¦»ÒÂ¦¤Ë¤â³ëÆ£¤Ï¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÃËÀ¤ÏÀ°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÅÇ¤½Ð¤»¤ë¾ì½ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤¦¤é¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ã¤Æ²¼¥Í¥¿¤Ï¤è¤¯¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢¡ÖÇº¤ß¡×¤òÆ±À¤ÎÍ§¿Í¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö½ÐÍè¤Ê¤¤¡×ÃËÀÂ¦¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤óÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î°µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÀ¨¤¯¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡£
ËÜºî¤Î²¦»Ò¤â¤º¤Ã¤È¥¤¥±¥¤¥±¤ÇÍè¤¿¤±¤ì¤É¡¢40Âå¤Ç¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤ëº¢¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³Ê¹¥¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥é¤À¤«¤é¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½÷À¤ÏÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼õ¤±¿È¤ÇÌ´¸«¤¬¤Á¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤¼Á¤¬ÃËÀ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¤¼Á¤Ï¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾¯½÷Ì¡²èÊ¸²½¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ºá¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢½÷ÀÂ¦¤â°ìÌÌÅª¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÀ¤¤Ë½Ð¤Æµ×¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±Çº¤ß¤¬¤Ä¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤ÆÈ¾¤Ð±Ê±ó¤Ë²ò·è¤·¤Ê¤¤Çº¤ß¤òºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤¦¤é¡§¸ÇÄê´ÑÇ°¤Î¶¯¤µ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤ä¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö¾ï¼±¡×¤ä¡ÖÀµ²ò¡×¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ï¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ï¥ë¤Ë¤â¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤òÁê¼ê¤ËÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤â¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¿¤À¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡×¤òÇ¯ÂåÆÃÍ¤Î¸½¾Ý¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÇº¤ß¤òÃúÇ«¤Ë¤Û¤°¤·¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡ÖÀ°¦¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤¤¥ï¡¼¥É¤Ç¤â¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Âè»°¼Ô»ëÅÀ¤ÇÅö»ö¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¶¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò»×¤¤¤ä¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÉ×ÉØ¡×¤È¤¤¤¦À¤¤ÎÃæ¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¸¶ÅÄ²ÃºÚ
¤Ò¤¦¤é¡¦¤µ¤È¤ë¡¿Ì¡²è²È¡£1966À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£18ºÐ¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤è¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø·î²¼Èþ¿Í¡Ù¡Ø¥×¥ì¥¤¥¬¡¼¥ëK¡Ù¡Ø¥Û¥¿¥ë¥Î¥Ò¥«¥ê¡Ù¡Ø¥Ò¥²¤ÎÇ¥ÉØ¡Ê43¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡£04Ç¯¤«¤é5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤¬Â³¤¤¤¿¿Íµ¤ºî¡Ø¥Û¥¿¥ë¥Î¥Ò¥«¥ê¡Ù¤Ï07Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¡¢¤Î¤Á2012Ç¯¤Ë±Ç²è²½¡£2007Ç¯¤Ë·ëº§¡¢09Ç¯Âè°ì»Ò½Ð»º¡£11Ç¯¤è¤êÅìµþ¤«¤éÊ¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¤Ø°Ü½»¤·¡¢²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¾ëºê¤Ë¤Æ»Å»ö¤È²ÈÄí¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ë