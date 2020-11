『新スター・トレック』ウィル・ウィートンがシリーズにカムバックする可能性は？

1987年から94年にかけて放送されたSFドラマ『新スター・トレック』でウェスリー・クラッシャーを演じたウィル・ウィートンが、『スター・トレック』ユニバースにカムバックする可能性はあるのだろうか? その点について、ウィルがシリーズに対する思いを語っている。米Comicbook.comが報じた。

『新スター・トレック』は、オリジナル版『スター・トレック/宇宙大作戦』の約80年後を舞台に、U.S.S.エンタープライズDを率いるジャン=リュック・ピカードを中心に、銀河を旅する彼と乗組員たちの冒険が描かれる。

「Trek Movie」のインタビューでウィルは、今年スタートした米CBS All Accessの『スター・トレック:ピカード』にピカード役でカムバックしたパトリック・スチュワートとの再共演を熱望していると語った。「もし、彼らが僕の出演に興味があるなら、"イエス"の答えを手にするためにできる限りのことをやるよ。またパトリックと一緒に仕事ができて、再び彼と共演できる特権を得ることができたら、それは信じられないほどの贈り物と喜びになるだろう。きっと素晴らしく、絶対に実現させたい驚くべき経験になるんじゃないかな」

