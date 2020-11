Apple関連メディアの9to5Macは現地時間11月14日、当時14歳の少年がiOSのバグを独学で発見し、iOS14での修正に貢献したと報じています。

独学でプログラミングを勉強

米国ニュージャージー州のハイスクールに通う15歳のギヤス・ウマロフ君は、プログラミングの専門教育を受けていないにも関わらず、iOSのバグを発見し、iOS14のクレジットタイトルに名前が掲載されるまでになりました。



ウマロフ君は、以前から大学へ進学してエンジニアリングやコンピュータを学ぶことを希望していたため、母親はまず有料のプログラミング教室に通わせようと考えました。



しかし、ウマロフ君は母親の申し出を断り、「Libby by OverDrive」という図書館の蔵書を読めるアプリを活用し独学でプログラミングの勉強を始めました。



彼が最初に選んだ本は「サルでも分かるC++言語でのプログラミング」(Beginning Programming with C++ For Dummies)という入門書だったそうです。

Appleのバグを発見

2019年11月、ウマロフ君は当時14歳でしたが、Appleが見落としていたiOSのバグを発見し、Appleのカスタマーサービスに2つの解決策とともに連絡を行いました。



その後、ウマロフ君が提案した解決策は最新のiOSに組み込まれ、バグ修正に貢献したとしてiOS14のクレジットタイトルに公式に名前が掲載されています。また、ニュージャージー州知事も偉業をたたえ、彼へ祝意を伝えています。



iOS14のクレジットタイトルによると、ウマロフ君が発見したバグはApp Storeに関するバグだった模様です。



ウマロフ君の事例は、たとえ専門教育を受けられなくても、アプリを利用して図書館の本を読むことで誰でも独学でプログラミングを習得し、成長できることを証明したと言えそうです。





Source:9to5Mac, Apple

Photo:OverDrive

(seng)