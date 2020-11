コリ・シダウェイは、長年カナダでニュースキャスターとして活躍。しかし、彼女は今まで多くの視聴者から批判を受け取ってきたという。

『Today』に「今までも身体についてのメッセージが多く届いた」と話したコリ。先日は、“Vancouver Island Cleavage Patrol(バンクーバー島の胸の谷間パトロール)”と名乗る人物から、こんなメッセージが届いたという。

This screenshot was sent to me and my colleagues in an attempt to shame and police my body. Well, I’m taking my power back.To the nameless computer warrior(s) who try to reduce women into an outfit or a body part - this generation of women, doesn’t stand for harassment👩🏼‍🤝‍👩🏻✌🏻 pic.twitter.com/fgGySbVTYy