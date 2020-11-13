¡È½é¤á¤Æ¤ÎÁê¼ê¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èµã¤¶«¤Ö¡Ä¡¡Èà½÷¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¡ÖÈà¤Î¹ÔÆ°¡×3¤Ä
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¥á¥½¥á¥½¤µ¤ì¤¿¤é¡¢½÷ÀÂ¦¤âÈà¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÃËÀ¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¦ÏÂ
¡Ö²¶¤¬½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ä
¡Ö¤Þ¤À³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢Åö»þÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿Èà¤Ë¡Ø·¯¤Î½é¤á¤Æ¤Ï²¶¤À¤è¤Í?¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÀµÄ¾¤Ë¡Ø°ã¤¦¤è¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢Èà¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬1ÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î!¡Ù¤È¹æµã¡£¤·¤«¤â°Ö¤á¤ë¤ÈµÕ¥®¥ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ë¥´¥á¥ó¤È¼Õ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¡Øµã¤¯¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤éÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×(28ºÐ/°åÎÅ·Ï)
Èà¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç°Â°×¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤¬¤Û¤«¤ÎÃËÀ¤È¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤¤¤Þ¤ÎÈà½÷¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÈà¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Î¹¹ÔÃæ¤Ë½÷¤Î»Ò¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä
¡ÖÈà¤ÈÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë±ø¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥É¤ò¸«¤¿Èà¤¬¡¢¡Ø²¶¡¢¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¤¤ó¤À¤±¤É!¡Ù¤È¶«¤Ó½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤È²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(26ºÐ/ÈÎÇä)
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤ÊÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤â¤¦¾¯¤·½÷À¤Î¤³¤È¤òÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡£
¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Þ¤ÇµñÀä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
1ÅÙÃÇ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡Ä
¡ÖÆ±À³Ãæ¤ÎÈà¤«¤éÌë¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÌÀÆü¤ÏÄ«Áá¤¤¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤«¤éµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
ÍâÆü¤Ï¸ý¤â¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢»ä¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤É¤¦¤»²¶¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç!¡Ù¤È¥¥ì¤ë»ÏËö¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ï¤¬¾®¤µ¤¤¤Ê¤ÈÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×(31ºÐ/¹¹ð)
¿´¤¬¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÅÙÃÇ¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥°¥µ¥Ã¤È¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°Ê¾å¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤¿Èà¤Î¹ÔÆ°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö½÷À¤ÎÍýÁÛÁü¡×¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¸¸ÁÛ¤¬²õ¤ì¤ë¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤È¤Î¸òºÝ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁÇ¤ò¸«¤»¤ÆÌÈ±Ö¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
©PhotoAlto/Frederic Cirou/gettyimages©imtmphoto/gettyimages