今年の秋も、ワードローブでさまざまなスタイルを見せてくれているキャサリン妃。

最近では、ファッション業界人にも人気のブランド「マッシモ・ドゥッティ」のコートで人々を元気づけ、黒のテーラードスーツをまとって未来の王妃としての存在感を放ち、深紅のコートでファンを魅了している。

ただ、いつもタイムレスでシックな着こなしの妃だが、今年の冬は少しだけいつもと違うテイストの服をチョイスしている様子。

キャサリン妃の最新ファッションのヒットアイテムは、ビッグトレンドのひとつ、“ピーターパン・カラー”――つまり「大きめの襟」。「ミュウミュウ」や「プラダ」、「ガニー」、「アルベルタ フェレッティ」といったブランドが今年のコレクションで大きな襟のトレンドを発信し、ファッショニスタたちをも虜にしている。

丸みを帯びたものからガーリーなパイクラスト風、先端が尖った1970年代風のラペルなどが、この秋冬のビッグトレンド。

先日行われた英軍人家族とのオンラインミーティングでキャサリン妃は、「ゴースト・ロンドン」のアイボリーのサテンブラウスに黒のパンツを着用。このブラウスはさりげないパフショルダーと黒のスカラップドカラーが特徴で、追悼を表す赤いポピーが付けられていた。妃はそこにパールのイヤリングを合わせ、ルックを仕上げている。

キャサリン妃のスタイリッシュなルックと感動的な会話の映像はこちら。

The Duchess of Cambridge spoke with Armed Forces families who have lost loved ones to hear about the importance of #Remembrance week to them, and about the support that they receive from the Armed Forces community, other bereaved families, and from @PoppyLegion. pic.twitter.com/fhSZv4HTNz