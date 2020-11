『LUCIFER／ルシファー』最終シーズンの脚本が完成したことが明らかに！

ロサンゼルスに舞い降りた悪魔ルシファーが活躍する人気ファンタジードラマ『LUCIFER/ルシファー』。すでにシーズン6をもって終了することが決定しているが、そんなファイナルシーズンの脚本が完成したことが明らかとなった。英Digital Spyが報じている。

共同ショーランナーを務めるイルディ・モドロヴィッチが、「『LUCIFER』のライターズ・ルームの最終日よ。言葉では表せないぐらい、ライターのみんなに刺激を受けたわ。胸がいっぱいになると同時に悲しくなるなんて知らなかった」というメッセージに、Zoomで集まった脚本家チームの画像を添えてSNSに投稿。終幕するシーズン6の脚本が完成したことを報告した。

Last day in the Lucifer Writer's Room. These people inspire me beyond words. How is it that a heart can feel so full and yet be breaking at the same time? October 29, 2020