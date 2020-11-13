¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¸Þ¾ò¤¬ÆÃµé¼öÎî¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤â¡ÄÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤ÎÂè7ÏÃ¤¬13Æü¤Î¿¼Ìë1»þ25Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤Ë¡£Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµé¼öÎî¤ÎÏ³¸ê¡ÊÀ¼¡§ÀéÍÕÈË¡Ë¤¬¼ö½Ñ¹âÀì¤Î¶µ»Õ¡¦¸Þ¾ò¡ÊÀ¼¡§ÃæÂ¼Íª°ì¡Ë¤Ë´ñ½±¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖµÞ½±¡×¡£¸Þ¾ò¤Ï°ÜÆ°Ãæ¤ËÆÃµé¼öÎî¡¦Ï³¸ê¤Î´ñ½±¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢Ï³¸ê¤Ï¸Þ¾ò¤Î¶¯¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸Þ¾ò¤Ï°ì½Ö¤Ç¹âÀì¤ËÌá¤Ã¤Æ½¤¹ÔÃæ¤Î¸×¾ó¡ÊÀ¼¡§±ÝÌÚ½ßÌï¡Ë¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤ÎÍ¾Íµ¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿Ï³¸ê¤Ï¤¢¤ë¼êÃÊ¤Ë½Ð¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡È¼ö¤¤¡É¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤ë¹â¹»À¸¡¦¸×¾ó¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯³©¸«²¼¡¹¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤Ç¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦µÈÅÄÍ£¡Ë
¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤ÏMBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷