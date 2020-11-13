µÈÌîËÌ¿Í¡¢Ê¡»³¹¯Ê¿¡¢Î¶¡¢ÎëÌÚ¹·½¨¡ØHiGH&LOW THE WORST¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡ª
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö6 from HiGH&LOW THE WORST¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦11·î19Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ë¡¢µÈÌîËÌ¿Í¡¢Ê¡»³¹¯Ê¿¡¢Î¶¡¢ÎëÌÚ¹·½¨¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âè1ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü¤È¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±Ç²è¡ØHiGH&LOW THE WORST¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢´õË¾¥öµÖÃÄÃÏ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß6¿Í¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¿·ºî¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡£±Ç²è¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÀîÂ¼°íÇÏ¡ÊTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE ¡Ë¡¢¾®¿¹È»¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¡Ê¤È¤â¤ËGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢Çò½§¿×¡¢ÉÙÅÄË¾À¸¡¢ÌðÌîÀ»¿Í¤¬½Ð±é¡£¡ÖHiGH&LOW¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ëµ×ÊÝÌÐ¾¼¤¬´ÆÆÄ¡¢¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¡×¡ÖWORST¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦¹â¶¶¥Ò¥í¥·¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¤Ë°ú¤Â³¤¡¢´õË¾¥öµÖÃÄÃÏ½Ð¿È¤ÎÁêËÀ¡¦¹â¾ë»ÊÌò¤ÎµÈÌî¡¢Éö»ÎÍº¤È»Ê¤òÊé¤¦¡È¾ðÊóÄÌ¡É¥¸¥ã¥àÃËÌò¤ÎÊ¡»³¡¢¹ì°ìÇÉ¤Î¼Ç¥Þ¥óÌò¤ÎÎ¶¡¢ÄÔÌò¤ÎÎëÌÚ¤âËÜºî¤Ë½Ð±é¡£Éö»ÎÍº¡¦»Ê¡¦¥¸¥ã¥àÃË¤Î¥È¥ê¥ª¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Éö»ÎÍº¡ÊÀîÂ¼¡Ë¤È»Ê¡ÊµÈÌî¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤â¤·º£Æü6¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¡Ö´ñÀ×¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î6¿Í¤¬¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤éÃÄÃÏ¤Î¤½¤Ð¤Î¿À¼Ò¤Ë¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤òËä¤á¡¢10Ç¯¸åÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç½¸¤Þ¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌóÂ«¤ÎÆü¡¢6¿Í¤Ï»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤â¤È¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï±Ç²è¤Î»£±Æ¤«¤é2Ç¯¸å¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ê¡¢µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀîÂ¼¤Ï¡Ö¡ÊÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò±é¤¸¤ë5¿Í¤È¤Ï¡Ëµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬Á´Á³¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Î¤³¤í¤è¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¡¡¾®Ãæ¹â¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Ã¤±¡Ä¡Ä¡©¡¡¤È»×¤¦¤Û¤É¡×¤Èº£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë
¥É¥é¥Þ¡Ö6 from HiGH&LOW THE WORST¡×¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ11·î19Æü¤«¤éËè½µÌÚÍË¿¼Ìë24»þ59Ê¬¡Á25»þ29Ê¬¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë