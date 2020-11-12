ÎáÏÂÈÇ¡ØÍÅ²øÂçÀïÁè¡Ù¿ùºé²Ö¡õÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬2ÂçÍÅ²ø¤Ë¡ª
¡¡¿ùºé²Ö¤ÈÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬¡¢»ûÅÄ¿´¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÍÅ²øÂçÀïÁè¡¡¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ù¡Ê2021Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÏÆ°µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¼ç¿Í¸ø¡Ê»ûÅÄ¡Ë¤òÆ³¤¯2ÂçÍÅ²ø¤ò±é¤¸¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ»ûÅÄ¤ÎÎ¾ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ëÆó¿Í¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1968Ç¯¤«¤é¤Î»°Éôºî¡¢2005Ç¯¤ÎÊ¿À®ÈÇ¤È¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¡ØÍÅ²øÂçÀïÁè¡Ù¡£ÎáÏÂÈÇ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¼ç±é¤Î2005Ç¯ÈÇ¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿µ´ºÍ¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢»ûÅÄ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÏÊÕ·»¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤±¤¤¡Ë¤¬¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¡¢À¤³¦¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÍÌ¾ÍÅ²ø¤«¤é±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍÅ²ø¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÅ²ø¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ùºé¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¸ÑÌÌ¤Î½÷¡£¸·¤·¤¯ÀÜ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î²¦µ³Ìò¤Ç¤ÎÆùÂÎ²þÂ¤¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ÂçÂô¤Ï¡¢ÆüËÜÍÅ²ø³¦¤ò»Ù¤¨¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢Ã¬¤ÎÁí»Õ¡¦±£¿À·ºÉô¡Ê¤¤¤Ì¤¬¤ß¤®¤ç¤¦¤Ö¡Ë¤Ë¤Õ¤ó¤¹¤ë¡£ÍÅ²øÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¯¤ÇÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤¿ÂçÂô¤Ë²Ã¤¨¡¢Åá¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»ûÅÄ¡¢Èþ¤·¤¤¸ÑÌÌ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¿ùºé¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦µÈÅÄÍ£¡Ë