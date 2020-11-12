º£Ìë¡Ö¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û¡×Âè6ÏÃ¡ª°ÂÃ£¤È¹õÂô¡¢2¿Í¤¤ê¤ÎÆ±À³À¸³è¥¹¥¿¡¼¥È!?
¡¡ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢12Æü¿¼Ìë1»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹õÂô¡ÊÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ë¤¬°ÂÃ£¡ÊÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ë¤Î²È¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ËÅÄÍª¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¿Íµ¤BL¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ¸Äç¤Î¤Þ¤Þ30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ºã¤¨¤Ê¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦°ÂÃ£¡ÊÀÖÁ¿¡Ë¤Ï¡¢¡È¿¨¤ì¤¿¿Í¤Î¿´¤¬ÆÉ¤á¤ëËâË¡¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç»Å»ö¤â¤Ç¤¤ëÆ±´ü¡¦¹õÂô¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤«¤é¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤¬Å¸³«¡£Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¹õÂô¤òÌÜ·â¤·¤¿°ÂÃ£¤¬Æ°ÍÉ¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤°ÂÃ£¤òµ¤¸¯¤¤¡¢¹õÂô¤¬Çñ¤ê¹þ¤ß¤Ç´ÇÉÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À®¤ê¹Ô¤¤Ç°ÂÃ£¤È¤ÎÆ±À³À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¹õÂô¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤Ê¤¼¤«²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¡¦Ï»³Ñ¡ÊÁðÀîÂóÌï¡Ë¤È3¿Í¤Ç¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ÂÃ£¤Î¿ÆÍ§¡¦ÄÓ¿¢¡ÊÀõ¹á¹ÒÂç¡Ë¤Ï¡¢Ì«¡Ê¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤ËÂðÇÛ¤òÍê¤à¤â¡¢µÞ¤ËÌ«¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤êÌå¤¨¶ì¤·¤à¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë
ÌÚ¥É¥é25¡Ö30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡×¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á1»þ30Ê¬ÊüÁ÷
BS¥Æ¥ìÅì¡¢BS¥Æ¥ìÅì4K¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë0»þ¡Á0»þ30Ê¬ÊüÁ÷