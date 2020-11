2019年公開された映画『HiGH&LOW THE WORST』のスピンオフドラマとして11月19日スタートする『6 from HiGH&LOW THE WORST』(日本テレビ/毎週木曜24時59分)より、第1話の予告映像と場面写真が解禁された。『HiGH&LOW THE WORST』に登場した希望が丘団地の幼なじみ6人のその後の世界を描く本作。映画から引き続いて、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、中務裕太、小森隼(ともにGENERATIONS from EXILE TRIBE)、白洲迅、富田望生、矢野聖人らキャスト陣と、『HiGH&LOW』シリーズを手掛けてきた久保茂昭監督が再集結。さらに、『クローズ』『WORST』の原作者・高橋ヒロシが脚本を担当し、温かい友情物語を紡ぐ。第1話の予告映像は、「もし今日6人が集まったら…」「奇跡だな」という楓士雄(川村壱馬)と司(吉野北人)のやりとりから始まる。幼なじみの6人がまだ小学生の頃、ある理由から団地のそばの神社にタイムカプセルを埋め、10年後同じ場所で集まる約束をした。その約束の日、6人は事前に連絡もとらないまま当日を迎えるが…。映画『HiGH&LOW THE WORST』の映像も振り返りつつ、本作での少し大人びた幼なじみ6人の最新映像も初公開されている。本作は映画の撮影から2年後の撮影となり、久々の再会となったが、川村は「(幼なじみを演じる5人とは)久々に会った感じが全然しなくて、逆にあの頃より仲良くなっている感じです! 小中高いっしょに過ごしたっけ…? と思うほど」と語り、今回の撮影でも和気あいあいとした撮影現場だったことを振り返る。さらに、映像の終盤には楓士雄がダイナミックにおなじみの飛び蹴りを繰り出す最新アクションシーンも映し出されている。また、映画に引き続き出演する追加キャストも発表された。楓士雄(川村)と同じ鬼邪高校に通い、同じく希望ヶ丘団地出身の”相棒”高城司役の吉野北人、轟一派の芝マン役の龍、辻役の鈴木昂秀(以上THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、楓士雄と司を慕う”情報通”ジャム男役の福山康平が出演する。ドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』は、日本テレビにて11月19日より毎週木曜24時59分放送。