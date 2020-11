更新が確実視されていた『アウトサイダー』がシーズン1でキャンセルに

"ホラーの帝王"との異名を誇る作家スティーヴン・キングの同名小説を、米HBOがドラマ化した『アウトサイダー』がシーズン1で打ち切られたことが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

『アウトサイダー』は、ジョージア州の田舎町で11歳の少年が惨殺された事件をきっかけに、周辺で起き始めた不可解な現象が描かれるミステリー・ホラー。今年1月に放送開始し、第1話では約120万人の視聴者を獲得。シーズン1の最終話では220万人に増え、着実に視聴者数を増やしていた。

先月、米Entertainment Weeklyのインタビューでスティーヴン・キングが、『アウトサイダー』について「シーズン2へ更新される」と述べていたことから、新シーズンの製作が期待されていた。

また、ドラマ版でクリエイターを務めるリチャード・プライスは、原作を超えた内容でシーズン2を製作する予定で、キングから了承を得ているとの情報もあったという。よって、シーズン2への更新は確実かと見られていたが、残念な結果となってしまった。

HBOはシリーズのキャンセルについて、「私たちはリチャードと(製作総指揮を務めた)ジェイソン(・ベイトマン)、アンドリュー(・バーンスタイン)、製作会社MCRのチームとのコラボレーションを楽しみました。彼らが、スティーヴン・キングによって生み出された世界を継承していくことを願っています」と声明を発表した。MCRは新たな放送局を探しているという。

ドラマ版では、事件の謎に迫るラルフ・アンダーソン刑事役のベン・メンデルソーン(『キャプテン・マーベル』)や、ラルフが協力を求める天才私立探偵ホリー・ギブニー役でシンシア・エリヴォ(『ハリエット』)他、ジェイソン・ベイトマン(『オザークへようこそ』)、ジュリアンヌ・ニコルソン(『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』)、メア・ウィニンガム(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)、ユル・ヴァスケス(『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』)らが出演していた。(海外ドラマNAVI)

