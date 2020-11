大人になってももちろん友だちは作れますが、友だちのほとんどとは、子どもの頃や高校、大学で、あるいは大人になったばかりの頃に出会っているのではないでしょうか。

年齢を重ねていくと、以前は共通点が多かった友人が、今は自分とは全く違うライフステージになっていることがあります。それはどうしても避けられないことです。

飲み仲間が責任感のある親になったり、仕事以外のことにはほとんど時間を使わない仕事人間になったり、あるいは、単に疎遠になることもあります。

今出会っていたら、友だちにならないかもしれませんし、そもそも出会うことさえなかったかもしれません。

しかし、それとは別に、少なくともある程度は連絡を保っておきたい友人がいるとしたら、人生が変化しても友情を保つ方法と疎遠になるべき頃合いについて、考えてみたいと思います。

人生に起きている変化を特定する

多くの場合、変化するのは友情をとりまく環境であり、必ずしもコアな友情自体ではありません。

「長い付き合いになると、多くの場合、付き合いのリズムができあがっています」と、友情の専門家であり、『Give it a Rest: The Case for Tough Love Friendships』の著者でもあるDanielle Jackson BayardさんはWell+Goodに語っています。

私たちは、ある環境で友人関係でいることをたくさん実践していますが、その環境に何か新しいことが起こるのです。

その“新しい力”を無視せずに、友だちと一緒に向き合い、2人の関係がどのように進化しているか、お互いに「しっくりくるところ」はどこか話し合いましょう。

お互いに心を開いて正直になる

子どもができた友人に対して、「多分もう出かけたくないのでは」と思い込まずに、そのことについて話し合いましょう。

「異なるライフステージにいる友人の間では、こうした思い込みによる断絶こそ、まさに思い込みです」と、家族療法士で『Stretch Marks』の著者であるAmber TruebloodさんはWell+Goodに語っています。

思い込みがさらなる断絶を招くことがあります。思い込むだけで具体的な話し合いをしないからです。 ですが、共通点は思っている以上にあるものです。

性格的なことや政治的立場の変化もあるでしょう。

同じライフステージにいても、年月が経つに連れて疎遠になり、もう同じ価値観や興味を共有していない場合は、お互いに友情をどの程度のものと捉えているか、友情に何を求めるかについて率直に話し合うことが重要です。

計画的にコミュニケーションを取る努力をする

大人になってからの友情は、高校や大学の寮のホールでばったり会うのとはわけが違います。ある程度の計画性と努力が必要です。

直接会う日時だけでなく、電話やFaceTimeでやり取りする日時もスケジュールしましょう。

BayardさんがWell + Goodの記事で指摘しているように、お互いに忙しい場合は、思い立ったらコミュニケーションを取るというやり方に依存するのは良くありません。片方が電話をかけようと思ったとき、もう片方が不都合かもしれないからです。

そうしたことがしばらく続くと、友情は自然消滅する可能性があります。

終わりにしてもいい友情もある

すべての友情が一生続くとは限りません。

米Lifehackerの副編集長であるJordan Calhounが指摘している通り、「人生のワンシーズン限りの友情」もあります。

ですから、20代の頃親しくしていた友人がいたとしても、本当に疎遠になってしまっているなら(ここでもコミュニケーションの計画性と努力の問題が顔を出します)、必ずしも40代まで友情を保つ努力をする必要はありません。

そういう状況では、彼らを手放してもいいのだと理解することも重要です。すべての友情に一生コミットする必要はありません。

