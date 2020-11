『グッド・ドクター』リチャード・シフが新型コロナに感染

米ABCの大ヒット医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』でアーロン・グラスマンを演じるリチャード・シフが、新型コロナウイルス(COVID-19)に感染したことを明かした。米TV Lineが報じている。

『グッド・ドクター』にレギュラー出演しているリチャードは、グラスマンのパートナー、デビー・ウェクスラー役のシーラ・ケリーも新型コロナウイルスに感染したと自身のTwitterアカウントで報告した。

On Election Day I tested positive for Covid-19. This has been the most bizarre week of our lives. November 10, 2020