今年8月、昨年から交際している俳優ギャレット・ヘドランド(36歳)との間に、第一子を授かったことを公表した女優のエマ・ロバーツ(29歳)。

以降、幸せな日々の様子をSNSで発信しているエマですが、実は妊娠に至るまでには、さまざまな苦悩があったそう。

11月11日(現地時間)、アメリカ版『コスモポリタン』誌12月号の表紙を飾ったエマは、その巻頭インタビューで詳細を明かしています。

✨So excited to share this with you guys! Thank you @cosmopolitan for having me as your first pregnant cover 💖 words by the incredible @smdanler & photos by the ever talented @sashasamsonova ✨ link in bio 😁