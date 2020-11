「洋ゲー」に戸惑った人たちもいるはず

日本時間の11月5日、米ゲーム大手エレクトロニック・アーツ社が配信するFPSゲーム「Apex Legends(エーペックス・レジェンズ)」シーズン7が開幕した。

新マップ「オリンパス」、新レジェンド「ホライゾン」の追加、Youtuber・HIKAKINの初プレイ生配信などトピックも盛り沢山で、シーズン7のリリース日にはエーペックスの話題がツイッターのトレンドを埋め尽くした。リリースから1年半以上が過ぎたことを感じさせない熱狂ぶりである。

11月12日にはプレイステーション5(PS5)も発売され、基本プレイ無料のエーペックスもますます盛り上がりを見せるに違いないが、PS4プレーヤーにとっては、このゲームが初めての「洋ゲー」、すなわち外国製のゲームになったという人も多いだろう。

PS5「デュアルセンス」のボタンにはカラー区別がない/photo by gettyimages

そうしたプレーヤーは(かく言う筆者自身も)、コントローラーを握ってゲームを始めた瞬間に違和感を覚えたはずだ。「あれ?決定ボタンが『○』じゃなくて『×』だ…」と。

1994年の初代プレイステーション発売以来、専用コントローラー「デュアルショック」には「○×△□」のアイコニックな4つのボタンが付いている。そしてカラーも、それぞれ赤、青、ピンク、緑と割り振られている。日本で作られたほとんどのゲームでは、コントローラーの一番右についている「○」ボタンが、「選択・決定」などに割り振られているはずだ。

ところが海外製のゲームでは、「○」ではなく「×」が決定ボタンになっている場合が多い。昔から「洋ゲー」をプレイしている人からすれば当たり前かもしれないが、新規ユーザーはなかなか慣れず、戸惑ったに違いない。

なぜこのような違いが国内外で生まれたのか?コントローラーの歴史を振り替えつつ、考えてみたい。

プレステ以前のコントローラーは、アルファベット(ファミコン、ゲームボーイ)やカラー(スーファミ、ただしこちらはABXYとアルファベットも割り振られている)がボタンに使われていた。一方、プレステはあえて記号のみで表現している。これが極めて画期的かつスタイリッシュであったことは言うまでもない。

それぞれのボタンには意味があった

『モンスターハンター』シリーズにおける△ボタン(通常攻撃)、『ウイニングイレブン』シリーズにおける○ボタン(ロングパス/スライディング)など、ゲームによって印象的なボタンがそれぞれあるだろう。

だが、赤いマル=正解や承認、青いバツ=不正解や拒否という感覚は、いつの間にか身体に根付いている。そのことも理解できるはずだ。

コントローラーをデザインした元ソニーの後藤禎祐氏は、かつて『ファミ通』のインタビューで、次のように語ったとされる。

I had it represent one's head or direction and made it green. Square refers to a piece of paper; I had it represent menus or documents and made it pink. The circle and X represent 'yes' or 'no' decision-making and I made them red and blue respectively.(参照元はこちら)

(筆者訳:向きや方向を示すボタンにはグリーンを。□は紙、メニューや文書を参照するもので、ピンク色に。○と×は「はい、いいえ」の意思決定を示すもので、それぞれ赤と青にしました)

○×のほかにも、それぞれ大まかな意味が割り振られていることにも驚くが、やはり○×が意思決定を意図したものであることは、デザイナーの証言からもわかる。

北米版のゲームでは「×」が決定ボタンである理由は、長い間ゲームファンの論争の的になっているが、ここでは一般論的に語られることが多い、「マルバツの海外との認識の違い」について触れておきたい。

統一化で国内ユーザーはどうなる?

すなわち、テストの採点などにおいて、日本などでは○=正解、×=間違いであるのに対し、海外では○=間違い、×=正解(正確にはチェックマーク)であり、海外では×が決定ボタンになった、という説だ。

また、赤い色はポジティブ、青い色はネガティブなイメージで使われるのに対し、海外では赤がネガティブ、ポジティブなのはむしろ緑であるとされる。そう考えると、最初期のデュアルショックは海外にとって若干の違和感を持って受け止められた可能性がある。

ただ、この説にもさまざまな反論がある。まず、英語圏では○自体が何かを示す記号ではないという説。また、英語圏では正解=チェックマーク、間違い=×と示す場合もあるという。

これらのことから、「日本と海外でマルバツ逆説」は、有力でありながらも両文化の差を決定づけるものではないように思える。

また、そもそも「×」は「バツ」ではなく、インターネットブラウザを閉じるときの「X(エグジット)」と同じ意味であり、「エックス」と発音すべきとする向きもある。ただ、これはプレステUKがツイッターで公式に否定している。よく考えてみれば、このボタンが「エグジット」を意味するのであれば、選択・決定キーにふさわしいものではない。

結論をまとめると、さまざまな意見はあるが、あくまで「マルバツ文化の違い説」は事後的に巻き起こったもので、キーの割り振りに決定的な影響を与えたものではない、と筆者は考える。

また、あくまで推測だが、北米で「×=決定」を印象付けるようなヒット作が過去に発売された結果、このような分断が生まれた可能性は考えられる。

キーコンフィグは設けられるのか?

日本のプレーヤーを混乱させてきたマルバツの揺れも、ついに12日発売のPS5で終止符が打たれる。「デュアルショック」シリーズから「DualSense(デュアルセンス)」と名称を改め、国内版もメニュー操作などで「×」が決定ボタンに統一されることになったのだ。4つのボタンも、グレー一色になっている。

これに対し、一部の国内のユーザーからは「改悪だ」「なぜアメリカ基準を押しつけられなきゃいけないのか」と否定的な意見が出ているのは事実だ。PS5はPS4のソフトもほぼ全作データ移行可能だという。

たしかに、両方のソフトをプレイしていると、決定キーの「マルバツ」が混在することになる。より一層の混乱が生じるのではないか、と。

もちろん、「慣れの問題」「国際化に合わせたほうがいい」という意見もある。累計販売台数1億1350万台以上(20年9月末時点)を誇るPS4の市場規模を考えると、海外がとてつもなく大きな市場であるとは疑いようがなく、マーケティングと国内プレーヤーの肌感覚に相違が生まれるのも致し方ない部分はある。

なお、×ボタン統一の理由をSIE(ソニーインタラクティブエンタテイメント)に問い合わせると、「×決定のゲームと、◯決定のシステムメニューの間で決定ボタンが異なってしまう問題を解消し、意図しない誤入力等が発生することを防ぐためです。また、ゲームデベロッパーの負担を削減するため、ボタンの押しやすさを重視したためなどの理由があります」との回答があった。

いよいよ発売になるプレステ5のコントローラー「デュアルセンス」には、微細な揺れも表現する新感覚のフィードバック機能やモーションセンサーも搭載され、ボタンにとらわれない新しいゲーム体験ができるのは間違いない。だが、せめて国内では「○×ギャップ」を埋める措置として、キーコンフィグがあってもいいのでは(もちろん、ソフトごとにはあるはずだが)…と考えてしまうところもある。