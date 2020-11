SKE48の松井珠理奈が10日、自身のインスタグラムを更新し、天使と悪魔に扮したキュートな2枚のソロショットを公開。ファンからは「どっちもカワイイ!」「どっちもいい!!!」などの声が集まった。2020年2月、グループから卒業することを発表した松井。2021年初春にはグループ27thにして、彼女の卒業シングルがリリースされることが分かっている。そんな松井が今回、「Angel or Devil Which Jurina do you like?」と投稿したのは、2枚のソロショット。1枚目は、白い壁を背景に先端に星があしらわれたスティックを持った白装束の松井が頬杖をつきながらカメラを見つめている写真。一方、2枚目の写真では、黒い壁を背景に、黒いツノのあるカチューシャをつけた松井が小さな三叉槍を片手に悩ましげな表情を見せている。松井からの“天使と悪魔、どちらの珠理奈が好き?”という問いかけに、ファンからは「どっちも大好き!どっちもカワイイ!」「可愛すぎて選べない…」「どっちもいい!!!」といったコメントが相次いでいる。引用:「鷲見玲奈」インスタグラム(@sumi__reina)