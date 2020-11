12人組グローバルガールズグループ・IZ*ONEの写真集『LOOK AT MY iZ』(光文社)より、メンバー全員がキュートなテニスウェア姿で集合した表紙ビジュアルが公開された。韓国のオーディション番組『PRODUCE 48』で選ばれた韓国人9人と日本人3人の12人組ガールズグループのIZ*ONE。そんな彼女たちが今回発売する写真集『LOOK AT MY iZ』は、これまでにIZ*ONEをはじめ、SEVENTEEN、TWICEなど超⼈気グループの撮り下ろし写真と豪華な特典で“神写真集”として絶⼤な⼈気を誇る、K‐POPトップアーティストの写真集「Diconシリーズ」を、「Dicon JAPAN EDITION」として、ハイクオリティな⽇本語版に再編集し、さらに日本だけの豪華特典などをつけてバージョンアップしたもの。表紙にも使われたテニスルックでのキュートな撮り下ろしや、メンバーの魅力を“旬撮”した数々の写真、さらに12人が「メンバー同士の絆」「新曲の制作秘話」「夢」「WIZ*ONEへの想い」を語りつくしたロングインタビューなどが掲載される。さらに日本語版オリジナル特典として、「オリジナル鉛筆セット」「プラスチッククリアBOOKしおり」「ハイクオリティ両面フォトカード」「パズル仕様ポラロイド」の4点が付属される。IZ*ONEの写真集『LOOK AT MY iZ』JAPAN EDITIONは発売中。価格は4500円(税別)。