マーベルドラマ『WandaVision(原題)』に関する更なる情報と、いかに同番組がマーベル映画のテンプレートを目指し、6時間にわたるホームコメディになったかがわかった。

Entertainment Weeklyによると、この番組は観客を前にスタジオで撮影された白黒映像のエピソードで始まり、昔ながらのテレビ番組らへのオマージュになっているという。

ドラマは『アベンジャーズ/エンドゲーム』後の世界が舞台となり、スカーレット・ウィッチ(エリザベス・オルセン)とビジョン(ポール・ベタニー)はウェストビューという郊外の町で夫婦として暮らし、自分たちの特殊能力を隠そうとしているが、やがて二人の完璧な生活が謎の理由で崩壊し始めるという。

キャスリン・ハーンが詮索好きな隣人のアグネス役を演じ、テヨナ・パリスが大人になったモニカ・ランボーに扮するが、現時点では、どのようにモニカがホームコメディのストーリーにフィットするかは不明だ。番組の新画像は、スカーレットの妊娠をほのめかしているようにも見える。

ヘッドライターのジャック・シェイファーは、「この番組はテレビの黄金時代へのラブレターです。私たちは、その時代の素晴らしい番組や過去に活躍した人々を称えて敬意を払い、一方で新たなジャンルを盛り上げようともしているのです」と語っていた。シェイファーと監督のマット・シャクマンは、ホームコメディ界のレジェンドであるディック・ヴァン・ダイクにアドバイスを求め、真実味のある番組の作り方を尋ねたという。

それと同時に番組は、MCUのストーリーに期待されるアクションやキャラクターの発展もフィーチャーしているようだ。パリスが、「私たちは小規模な番組をやっていると思ったら違ったわ。この番組はホームコメディとして描かれるドラマに詰め込まれた6本のマーベル映画なの」と明かしているからだ。

すでに、『WandaVision』では昔ながらのホームコメディと、アクション映画の要素がミックスされていることはわかっており、IGNは、スカーレットが“テレキネシスのパワーを全開”して披露するとのヒントも耳にしている。コミックスで、スカーレットがマーベル・ユニバースの歴史を書き直したことを考えると、それはかなり劇的な出来事になる可能性がありそうだ。

そしてオルセンは、マーベル・スタジオのトップであるケヴィン・ファイギが番組について説明した際、コミックスで描かれた特定のスカーレット・ウィッチにまつわるストーリーを参照して自分の心を掴んだと明かしていたが、その点に触れるとネタばれになるので控えておく。

予告編から判断して、『WandaVision』はMCUの「House of M」をストーリーラインとして機能すると考えている。

さらに、ビデオインタビューでベタニーは「エレガントに組み立てられたパズルのピース」だと番組を称し、「バケげて見えるが、すべてが理にかなっている。本当に脚本が力強いんだ」と付け加えていた。この番組が、『Doctor Strange and the Multiverse of Madness(原題)』の出来事に直接つながることもわかっており、番組の中心となる謎は新たなフェーズで、より広範なMCUのストーリーにおいて重要な部分を占めるようだ。

『WandaVision』の製作は終了しており、まだ正式なリリース日は発表されていないが、2020年12月にDisney+でストリーミングが開始される予定だ。