º£¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡ªÅßÂÀ¤êËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¡¡´¨¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤²¹¤È¤È¤â¤ËÂå¼Õ¤¬²¼¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡¢ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¾®ÎÓÀ¿¤µ¤ó¤Ë¡¢ÅßÂÀ¤ê¤òËÉ»ß¤¹¤ë´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÍ¸ú¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡ªÂÎ´´¤Ë¤â¸ú¤¯¼ïÌÜ¤ò¶Ú¥È¥ìÇî»Î¤¬ÅÁ¼ø¡ª
¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤¡Ö¥×¥é¥ó¥¯¡×
º£²ó¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤¤Ã¤È°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ö¥×¥é¥ó¥¯¡×¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥ó¥¯¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤Î±ü¿¼¤¯¡¢ÇØÃæ¡¢¸ª¹Ã¹ü¡¢¹üÈ×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô°Ì¤Î°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÅßÂÀ¤êËÉ»ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÇØ¤Ê¤É¤Î»ÑÀª²þÁ±¡¢ËýÀÅª¤Ê¸ª¶Å¤ê¤ä¹øÄË¤Ê¤É¤Î²ò¾Ã¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥ó¥¯¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¼ê·Ú¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡©
º£²ó¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¥×¥é¥ó¥¯¤ÎÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤ò3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÍ×Ãí°Õ¡ª¡ä
Ê¢¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£É¨¤òÎ©¤Æ¤Æ¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æµ¯¤¾å¤¬¤ëÆ°¤¤ò¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¹ø¤Ë¤È¤Æ¤âÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¹øÄË¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã¤½¤ì´Ö°ã¤¤¡ª¡ä
¥×¥é¥ó¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¼ó¤È¸ª¤¬¥®¥å¥Ã¤È½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¸ª¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¹ø¤¬È¿¤Ã¤¿¤ê¤ª¿¬¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎÀª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½¥ì¥Ù¥ë¡
¢¢Step.£±
¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤ë¡£Î¾Éª¡¢Î¾É¨¡¢¤Ä¤ÞÀè¤ÇÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªÊ¢¤ä¤ª¿¬¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡£ÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤¿»þ¡¢Î¾Éª¤Ï¸ªÉý¡¢Î¾É¨¤È¤Ä¤ÞÀè¤Ï¹øÉý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¢Step.2
»ý¤Á¾å¤²¤¿ÂÎ¤ÏÆ¬¤«¤éÉ¨¤Þ¤Ç¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·10ÉÃ¥¡¼¥×¡£Àè¤º¤Ï2¡Á3¥»¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½¥ì¥Ù¥ë¢
¢¢Step.3
¥ì¥Ù¥ë¡Step.2¤Î¾õÂÖ¤«¤éÉ¨¤ò¾²¤«¤éÎ¥¤·¡¢Î¾Éª¤È¤Ä¤ÞÀè¤ÇÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ¬¤«¤é¤«¤«¤È¤Þ¤Ç°ìÄ¾Àþ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£10ÉÃ¡¦µÙ·Æ1Ê¬¡ß3~5¥»¥Ã¥È¤òÌÜ°Â¡£ÌµÍý¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°Õ¡Ë¹ø¤ÏÈ¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¿ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥Ù¥ë£
¢¢Step.4
¥ì¥Ù¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÉé²Ù¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý¡¢ÃÃ¤¨¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÊÒµÓ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Î¾ÏÓ¤È¾²¤ËÉÕ¤¤¤¿Êý¤ÎÂ¤Ç¾²¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é10ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤·¤¿¸å¡¢µÓ¤ò¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐÂ¦¤ÎµÓ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£3¥»¥Ã¥È¤òÌÜ°Â¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë»þ¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢ÃæÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1ÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤Ê¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËèÆüÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÅßÂÀ¤êËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¡¾®ÎÓ À¿
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î°éÀ®¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¥¹¥¯¡¼¥ëÅù¤Ç¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¶ÚÆùÄ´À°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¡¢»ÑÀª¡¦ËýÀ¾É¾õ¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô»ý¤Ä¡£ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÅ¬³Ê¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¸úÎ¨Åª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£