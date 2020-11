国民的キャラクター「ドラえもん」の映画最新作『STAND BY ME ドラえもん 2』より、「のび太&しずか結婚応援団」のメンバーが解禁され、著名人たちからのび太としずかちゃんの結婚を祝福する寿メッセージが届いた。11月20日に公開を控える本作は、藤子・F・不二雄さん原作の漫画『ドラえもん』の中でも人気の高いエピソード「おばあちゃんのおもいで」をベースにオリジナル要素を加えて再構築した映画最新作。のび太としずかちゃんの結婚をめぐるラブストーリーが描かれた前作に続く物語となっており、国民的カップルの結婚に注目が集まる。今回、そんな2人の結婚を盛り上げるべく結成された「のび太&しずか結婚応援団」のメンバーを公開。池田美優(みちょぱ)、糸井重里、岡部大(ハナコ)、児嶋一哉(アンジャッシュ)、鈴木福、徳光和夫、蜷川実花、古市憲寿、フワちゃん、ゆきぽよと、豪華な顔ぶれががそろった。併せて、みちょぱ、ゆきぽよ、児嶋、古市から寿メッセージが到着した。みちょぱは「わたし的には、のび太くんは少し心配な部分があるんですけど、ずっとずっと仲の良い夫婦でいてください」と祝福。ゆきぽよは「自分がもし結婚式をあげるとしたら楽しい結婚式にしたいな。おばあちゃんか生きている間にゆきも結婚しないとなって思う。急がないと(笑)」と、おばあちゃん思いの一面ものぞかせた。児嶋は「子供の頃から観てますから二人のことを。本当にこんなにめでたいことはないです。嬉しいですね!」とコメント。古市は「のび太くんて、やっぱりすごいダメなんだけれど、でも根っこではすごい優しくて。そんなのび太くんをしずかちゃんが選んでくれた。嬉しいなって思います」と喜びのメッセージを寄せた。その他のメンバーの寿メッセージビデオや特別映像は、今後特設ページなどで順次公開が予定されている。映画『STAND BY ME ドラえもん 2』は11月20日公開。